Sto dnů Babišovy vlády: vyřešila zejména personální otázky

Už více než tři měsíce je u vlády Andrej Babiš. Důvěru Poslanecké sněmovny jeho jednobarevný kabinet nezískal a podal demisi. Nyní se pokouší sestavit vládu na druhý pokus. Za téměř sto dnů (23. března) ve funkci řešil především personální otázky. Zde je výběr informací o jeho činnosti.

- Vládu vedenou předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem jmenoval prezident Miloš Zeman loni 17. prosince, zhruba dva měsíce po volbách do Poslanecké sněmovny. Patnáctičlenný kabinet, který tvoří jen ministři nominovaní Babišovým hnutím, předstoupil v polovině ledna před poslance s žádostí o vyslovení důvěry, jako třetí vláda v historii samostatné ČR přitom neměl dopředu vyjednanou potřebnou podporu. Při hlasování 16. ledna podpořilo kabinet jen 78 poslanců ANO, zákonodárci zbylých stran byli proti (pět poslanců nebylo přítomno).

- Současný kabinet je teprve třetí vládou, která nezískala důvěru. Poprvé se tak stalo v případě první vlády Mirka Topolánka (v říjnu 2006 pro ni hlasovalo 96 ze 195 přítomných poslanců), podruhé odcházel ze sněmovny v podobné situaci v létě 2013 Jiří Rusnok (získal hlasy 93 ze 193 přítomných poslanců). Babiš i jeho ministři přitom odmítají výtky zejména pravicové opozice, že se by v této situaci měli omezit na běžnou správu země a například se vyhnout personálním změnám.

- Na většině ministerstev skončili političtí náměstci, někde odešli také ti odborní. Výrazné změny se dotkly i úřadů a organizací podřízených ministrům, výrazné to bylo zejména v resortu zdravotnictví. Ministr Adam Vojtěch odvolal ředitele pražské Nemocnice Na Bulovce a Fakultní nemocnice v Ostravě, skončili i šéfové Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo Státního zdravotního ústavu. Ministr vnitra pak odvolal generálního ředitele České pošty Martina Elkána.

- Změny se dotkly také organizací spadajících pod ministerstvo dopravy, v prosinci například vláda vyměnila většinu řídicího výboru Českých drah. V lednu odvolal ministr průmyslu Tomáš Hüner generálního ředitele agentury CzechInvest Karla Kučeru. Výrazná změna se chystá v armádě, ministryně Karla Šlechtová začátkem března oznámila, že novým náčelníkem generálního štábu bude Aleš Opata. Vcelku očekávaný výběr uznávaného velitele se ovšem na rozdíl od jiných personálních kroků Babišovy vlády setkal s příznivým přijetím.

- Jiná rozhodnutí Karly Šlechtové budí kontroverzní reakce, například když odmítla pokračovat v připravovaném nákupu víceúčelových vrtulníků. V lednu si stěžovala, že nabídky, které obrana dostala při marketingovém průzkumu, neodpovídají zadaným požadavkům, protože je nelze splnit. Končící šéf generálního štábu Josef Bečvář ovšem odmítl, že by armáda měla nereálné požadavky. Nyní již vojáci a ministerstvo nalezli shodu a dolaďují specifikaci, podle Šlechtové by v nákup mohl být v ideálním případě zadán v létě.

- Vláda se také vrátila k tématu, které výrazným způsobem ovlivnilo kampaň před sněmovními volbami, a sice k plánované těžbě lithia u Cínovce. Začátkem března ČR vypověděla memorandum o porozumění při těžbě tohoto kovu s australskou firmou European Metals Holdings. Mezi kroky, které kabinet chystá a která může sám uvést v život, je i sleva na jízdném v autobusech a vlacích po seniory nad 65 let a studenty do 26 let. Novou slevu chce Babiš zavést od nového jízdního řádu v červnu, a to formou nařízení vlády.

- Řada dalších vládních záměrů je pak zatím v rané fázi legislativního procesu. Ať už se jedná o připravovanou novelu služebního zákona, která čeká vyjádření Evropské komise, nebo změna zákona o důchodovém pojištění, podle níž by mimo jiné od ledna 2019 měly stoupnout důchody seniorům nad 85 let o tisíc korun měsíčně. S tím souvisí i vládou přijatá novela o zrušení Fondu národního majetku (FNM), na jejímž základě by se mělo plánované zvýšení důchodů financovat právě z peněz na privatizačních účtech.

- Babišův kabinet také začátkem března zahájil výjezdy do krajů, ministři jako první ministři navštívili 5. března Zlínský a 13. března následoval Liberecký kraj. Do konce dubna jsou ještě v plánu vládní návštěvy Středočeského, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje, vláda pak chce postupně navštívit všechny regiony.