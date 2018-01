Strach vs. prozápadní politika. Svět píše o volbách v Česku

Výsledky prezidentských voleb v České republice naznačí, zda kompas české politiky bude ukazovat na východ, nebo na západ, shodují se čtvrteční článek britského listu The Guardian a komentář amerického deníku The Wall Street Journal. Zatímco prezident Miloš Zeman je prezentován jako proruský politik stojící v čele negativní kampaně, jeho soupeř Jiří Drahoš je popisován jako vlídný vědec, který chce upevnit roli Česka v EU a NATO.

"Chatrný, o berli chodící třiasedmdesátiletý muž rozděluje, ale pro některé voliče je hrdinou: na ruského prezidenta Vladimira Putina pěje ódy, několikrát žertoval o zabíjení novinářů a vybídl české občany, aby si koupili zbraně na ochranu před Islámským státem (IS) - řekl, že tato teroristická organizace plánuje holocaust křesťanů v Evropě," píše o současném prezidentovi The Wall Street Journal.

Drahoš je na rozdíl od Zemana hodnocen jako zásadně proevropský. Oba listy také připomínají Drahošovo tvrzení, že se stal terčem řady lživých obvinění na sociálních sítích, v řetězových e-mailech a na pochybných proputinovských webech. Tyto zdroje Drahoše například viní z obtěžování dětí, ze spolupráce s komunistickou tajnou policií (StB), což jak list The Guardian připomíná, bylo vyvráceno lustračním osvědčením, a někdy se objevují i nařčení, že je financován jakousi globální elitou. Jako nejnebezpečnější však The Guardian vnímá skutečnost, že Zemanovi voliči vykreslují Drahoše jako "vítače" migrantů - tvrzení, které se objevuje také na poutačích současného prezidenta, jež jsou podle listu "financovány pochybnou skupinou Přátelé Miloše Zemana". Drahoš přitom opakovaně řekl, že nesouhlasí s evropskými kvótami na přerozdělování migrantů, i když není tak extrémní v postoji k uprchlíkům, připomíná The Guardian.

The Wall Street Journal s Drahošem udělal rozhovor po e-mailu. "To zasévání strachu je chytré," komentoval Drahoš podle listu Zemanovu kampaň s tím, že ji provází silná indoktrinace voličů.

V závěru si oba deníky všímají potenciálního vlivu budoucího prezidenta na českou vládu, přičemž hovoří o sympatiích Zemana k šéfovi ANO Andreji Babišovi, který čelí trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.

V každém případě to bude duel "na ostří nože", píše o očekávaném těsném výsledku prezidentských voleb The Guardian. The Wall Street Journal s odvoláním na politology poznamenává, že bez ohledu na to, zda Zeman zvítězí, posílil českou skepsi k Evropské unii a protisystémová voličská základna tu zřejmě zůstane i po jeho odchodu.