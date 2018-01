Tahanice o debaty. Drahoš trvá na dvou, Zeman slíbil čtyři

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš odjel v úterý po poledni vlakem do Moravskoslezského kraje. V Ostravě zahájí finální část kampaně před druhým kolem prezidentských voleb. Novinářům řekl, že trvá na účasti ve dvou televizních debatách. Současný prezident Miloš Zeman chce jít do čtyř debat. Podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka se jich zúčastní i bez Drahoše.

Anketa: Půjdete volit ve druhém kole prezidentských voleb? Ano. 87 %



Ne. 7 %



Zatím nevím. 6 %



Bývalý předseda Akademie věd se svou manželkou Evou v úterý zavítá do Ostravy, Jablunkova a Třince. Před odjezdem vlaku z pražského hlavního nádraží řekl, že jede navštívit Jablunkov, odkud pochází a kde loni oznámil záměr zúčastnit se prezidentské volby. Poznamenal, že pro něj nyní budou stěžejní cesty do regionů. V plánu má také navštívit v Třinci semifinále hokejové Ligy mistrů třineckých Ocelářů proti finskému JYP Jyväskylä.

Zeman v sobotu po postupu do druhého kola voleb řekl, že se na rozdíl od posledních týdnů zúčastní televizních debat se svým protikandidátem. Uvedl, že by mohl jít do více než jedné diskuse, avšak tři už by podle něj diváky nudily. Ovčáček řekl, že Zemana s návrhem účasti v diskusích oslovily Česká televize, Nova, Prima a Barrandov. Prezident podle něj všechny čtyři nabídky přijal bez jakýchkoli podmínek. "Nabídky byly nevyžádány, nechtěli jsme mezi těmi televizními stanicemi jakkoli selektovat," řekl Ovčáček.

Debaty by se měly konat ve večerních hodinách, a to v neděli na Nově, v pondělí na Barrandově, v úterý na Primě a ve čtvrtek na České televizi. Mluvčí ČT Karolína Blinková sdělila, že nabídku moderovat prezidentskou debatu dostal tradičně Václav Moravec. Ještě během úterý chce televize oznámit, zda ji přijal.

Drahoš řekl, že nyní platí jeho záměr zúčastnit se dvou televizních debat. Už dříve řekl, že jedna z nich by měla být ve veřejnoprávní České televizi.

Zeman podle Ovčáčka účast televizím přislíbil závazně. Dodal, že Zeman se bude plně soustředit na duely s protikandidátem, jinou kampaň neplánuje. "Je teď ideální příležitost, aby se lidé seznámili s názory obou kandidátů, aby mohli porovnávat," řekl.

Ohledně výzvy premiéra Andreje Babiše, aby se Zeman "zbavil" kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého, Ovčáček řekl, že stále platí, že k této výzvě nebude Hrad poskytovat komentář.