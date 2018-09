Toman je ve spotech ČSSD, ve straně však zatím není

Ministr zemědělství Miroslav Toman vystupuje v předvolebních spotech ČSSD, do strany však stále nevstoupil. Podle mluvčího ministerstva Vojtěcha Bílého tak učiní ve "vhodnou dobu". Ve spotech jsou všichni ministři nominovaní sociální demokracií.

"Ministr Miroslav Toman vstoupí do ČSSD podle dohody s jejím předsedou Janem Hamáčkem ve vhodnou dobu. Na volebních spotech a kampani se podílí, protože byl nominován za ČSSD a jeho prioritou je pomoc zemědělcům a venkovu obecně," uvedl Bílý. Ministr v klipu hovoří o potřebě udržet vodu v české krajině.

Toman při nástupu do menšinového kabinetu ANO a ČSSD vstup do strany avizoval. V květnu v České televizi uvedl, že do strany vstoupí, i pokud by nevyšel projekt vládní koalice mezi sociální demokracií a hnutím ANO, respektive pokud by se členové strany v referendu rozhodli do paktu s ANO nevstupovat. To se však nestalo a prezident Miloš Zeman druhou Babišovu vládu na konci června jmenoval.

Nominanti ČSSD vedou pět ministerstev - vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury. Dalších deset členů vlády včetně premiéra je za hnutí ANO. Spor je u ministerstva zahraničí, v jehož čele chtěla mít ČSSD Miroslava Pocheho, kterého prezident odmítl jmenovat. Resort tak dosud vede předseda strany Hamáček, stejně jako ministerstvo vnitra.

Toman je považován za člověka blízkého prezidentovi. Ministrem zemědělství už byl v letech 2013 až 2014 ve vládě Jiřího Rusnoka, která vznikla z iniciativy prezidenta Zemana přes nesouhlas většiny stran zastoupených ve sněmovně a nezískala důvěru poslanců.