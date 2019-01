TOP 09 povede do eurovoleb podle očekávání Pospíšil

Zpřísnění novely

Pospíšil: Nízké pokuty za týrání zvířat nikoho neodradí

Rozhovor Strana TOP 09 předložila novelu zákona, která zpřísňuje sankce za týrání zvířat. Jednou z novinek by mělo být to, že by pachateli mohlo hrozit až osm let... více