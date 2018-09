Tři vážné přestupky = tři měsíce bez dávek, navrhuje ODS

Odebrání dávek hmotné nouze na čtvrt roku za tři závažné přestupky se chystá navrhnout opoziční ODS. Podle ní by o příspěvek na živobytí či doplatek na bydlení měli přijít lidé kvůli opakovanému rušení nočního klidu, krádežím a výhružkám či ublížení na zdraví. Řekli to šéf strany Petr Fiala a poslanec Jan Bauer. V Česku se vyplácejí tři dávky v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

"Novela má pomoci lidem, kteří žijí v bezprostřední blízkosti problémových lokalit. Navrhujeme: Kdo třikrát po sobě spáchá vážný přestupek, přijde na tři měsíce o dávky v hmotné nouzi včetně doplatku na bydlení. Podmínkou je, že mezi druhým a třetím přestupkem neuplynul ani rok," řekl Bauer.

Vyplácení dávek hmotné nouze se v posledních letech postupně zpřísňuje. Od konce loňského roku se část příspěvku na živobytí při pobírání delším než půl roku musí vyplácet v poukázkách. Tito potřební musí také vykonat aspoň 20 hodin veřejné služby, jinak spadnou ze životního na existenční minimum. Obec může vyhlásit v místech, kde se narušuje veřejný pořádek, ohrožují děti či jsou lidé pod vlivem alkoholu a drog, oblast s nežádoucími jevy. V této zóně pak noví žadatelé doplatek na bydlení nedostanou. Loni v červnu se snížil doplatek na bydlení do ubytoven. Pokud lidé neprokážou vazbu k obci, jako je zaměstnání či škola, nemají na dávku nárok.

Poslanci ODS chtějí v novele upřesnit také navázání dávek na školní docházku dětí. Pokud rodiče potomky do školy neposílají, mohou jim úřady práce podporu státu ale odebrat už nyní. Podle ODS by se porušování povinné školní docházky mělo evidovat stejně jako ostatní přestupky. Úřady by informace o nich mohly sdílet, takže by se o přestupcích klientů dozvídali automaticky, uvedla ODS.

Některá zpřísňující opatření se sněmovna nyní snaží zmírnit. Týká se to vyplácení dávek v poukázkách. Řadě lidí to totiž působí potíže. Stěžují si na to, že nemají stravenky pro chudé kde utratit. Opatření kritizovala například Národní rada osob se zdravotním postižením, podle ní zkomplikovalo situaci lidem s handicapem.