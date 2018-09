Udělat ze sněmovny pevnost? Poslanci mluvili o protivládní demonstraci

Poslance z bezpečnostního výboru zaměstnala diskuse o demonstraci před sněmovnou při červencovém jednání poslanců o vyslovení důvěry vládě ANO a ČSSD Andreje Babiše (ANO). Někteří účastníci se tehdy přesunuli z Malostranského náměstí přímo před budovu dolní komory do Sněmovní ulice, v níž zákon veřejná shromáždění zakazuje. Zazněl i námět, zda by se v příslušném zákoně neměla zóna bez možnosti pořádání demonstrací rozšířit.

"Situace nebyla policií a magistrátními úředníky zvládnuta," míní místopředseda výboru Jiří Mašek (ANO). Kriticky se ale vyjádřila například také Jana Černochová z opoziční ODS. "To, co tady probíhalo, nebylo přiměřené. A říkám to s vědomím toho, že jsem opoziční poslankyně a mohla bych mít radost, že tu někdo provolává hesla proti vládě s KSČM," uvedla Černochová. Problém vidí na straně magistrátu.

Další místopředseda výboru Zdeněk Ondráček (KSČM) zase soudí, že policie tehdy shromažďovací zákon porušila. "Policie je od toho, aby zákon naplňovala, a ne, aby ho vykládala," zdůraznil. Bývalý ministr vnitra a místopředseda výboru Milan Chovanec (ČSSD) namítal, že pokud by proti demonstrantům zasáhli těžkooděnci, veřejnost by to vnímala záporně. "Pokud uděláme ze Sněmovny pevnost, veřejnost to nepřijme, a po právu. Magistrát měl vyzvat k ukončení protiprávního stavu," řekl.

Magistrátní úředníci, když se začali lidé z Malostranského náměstí před Sněmovnu přesouvat, už na místě přítomní nebyli. Zástupce úřadu Pavel Štefaňák poslancům řekl, že se přesunuli na demonstraci proti Severoatlantické alianci na Václavském náměstí.

Mašek při debatě ve výboru nadnesl, že zákaz demonstrací by se mohl rozšířit na okruh 500 metrů kolem Sněmovny. Nyní zákon vyjmenovává konkrétní ulice. Později Mašek novinářům řekl, že takový okruh bez možnosti pořádat veřejná shromáždění by nebyl reálný. Zákaz by se ale podle něho mohl případně vztahovat i na Malostranské náměstí.

Bezpečnostní výbor nakonec diskusi přerušil. Chce slyšet stanovisko policejního prezidenta Tomáše Tuhého.

Proti menšinové vládě ANO a ČSSD s tolerancí KSČM v červenci protestovaly stovky lidí. Později večer k nim nakrátko vyšel před Sněmovnu Babiš. Účastníci ho zahrnuli pískotem a výkřiky "hanba". Po několika sekundách se vrátil do budovy. Přispělo k tomu zřejmě i to, že podle některých svědků na Babiše mířilo několik předmětů, například koule zmačkaného papíru a zřejmě i plastová lahev.

V současnosti je na stole i návrh novely zákona o sídle Parlamentu, který by zvýšil bezpečnost sněmovních budov. Předpokládá, že v okolí sídla dolní komory vznikne zóna, v níž by parlamentní stráž mohla kontrolovat pohyb lidí i provoz automobilů.