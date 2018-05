Udženija: ČSSD připomíná bezradného králíčka uhranutého kobrou

Již sedm měsíců uběhlo od voleb a premiér v demisi Andrej Babiš stále není schopen sestavit vládu s důvěrou. Dokonce se už blíží i prázdninový termín, na který spoléhal sám prezident Miloš Zeman. Jak na tuto situaci nahlíží místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija? V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ popsala stanoviska strany, která je v opozici.

Co si myslíte o aktuální vládní situaci?

Už čtyři měsíce jsou ve vládních funkcích premiér a ministři bez důvěry. Babišova menšinová vláda je zbytečná vláda, nemá žádný cíl ani smysl. A nemá ani mandát dělat zásadní rozhodnutí. Přesto jezdí po regionech a populisticky rozdává miliardy. I když je jasné, že z toho nic nebude. Naprosto nepřijatelné ale je, že za kulisou populistických slibů provádí vláda trestně stíhaného premiéra v demisi zásadní změny v bezpečnostních složkách.

Jak hodnotíte vyjednávání stran ČSSD a ANO?

Vztah sociální demokracie a hnutí ANO byl patologický už v minulém volebním období. ČSSD sice měla alespoň mírnou početní převahu, ale vládní spolupráce pro ni skončila totálním fiaskem. Teď už sociální demokracie připomíná jen bezradného králíčka uhranutého kobrou.

Nicméně nenechme se ošálit pouze pozorností, která se soustřeďuje hlavně na hnutí ANO a ČSSD. I samotní komunisté budou mít obrovský vliv na obsah vládní politiky. Vidíme, co se už dnes děje kolem armádních misí do Pobaltí. Pokud Babišova druhá vláda vznikne, bude to první polobolševická vláda od roku 1989. To je pro ODS naprosto nepřijatelné.

Někteří lidé tvrdí, že taková vláda bude nestabilní. Co si o tom myslíte vy?

Nemyslím si to.

Proč?

Andrej Babiš sice nemá odvahu jít do otevřené vládní spolupráce s SPD, ale ve sněmovně s touto stranou od začátku intenzivně spolupracuje. To se nezmění ani po případném vzniku vlády s ČSSD a KSČM. Pokud se bude sociální demokracie ve vládě vzpouzet, opře se Babiš potichu o Okamuru. Ostatně to dělá celou dobu od voleb.

Co podle vás znamená pro veřejnost, že přes půl roku není schopen Andrej Babiš sestavit vládu?

Myslím, že to většina občanů vnímá negativně. Andrej Babiš se po volbách pokoušel sestavit jednobarevnou vládu, protože to byl jeho sen. Když pochopil, že není schopen zválcovat sněmovnu, že čas běží a lidé začínají negativně vnímat jeho nechuť sestavit vládu s důvěrou, tak teprve tehdy začal opravdu jednat. Jinak vládu s ČSSD a KSČM už přece mohl domluvit vloni. Je sedm měsíců od voleb a nevládne vláda s důvěrou. To snad žijeme v nějaké banánové republice?

Andrej Babiš je zatím prezidentem Zemanem pověřen k sestavení vlády. Spekuluje se ale, že na post premiéra může být jmenován někdo jiný. Je tato možnost reálná?

Nepřekvapilo by mě to. Pokud Andrej Babiš nedokáže vládu poskládat do prázdnin, může prezidentu Zemanovi dojít trpělivost. Pověření sestavit vládu pak může dostat někdo jiný. Zažili jsme to v roce 2013 se jmenováním Rusnoka v situaci, kdy ODS měla 101 podpisů pro pokračování vlády.

Jak se k celé situaci staví ODS?

ODS nástup polobolševické vlády odmítá. Je to to nejhorší, co mohlo náš stát potkat. Nefungující levicové recepty obalené v populismu a prvoplánovém politickém marketingu bude Česká republika hodně těžko rozdýchávat.

ODS však měla šanci být ve dvoubarevné vládě. Nepovažujete to za promarněnou šanci?

V žádném případě. Mezi ODS a hnutím ANO jsou obrovské programové příkopy, které spolupráci vylučují. Je to logické, když vidíme, jak snadno se hnutí ANO dohodlo na čistě levicovém vládním prohlášení s ČSSD a komunisty. Doba, kdy bude ODS pracovat a naplňovat svůj program ve vládě, se každopádně přibližuje.

Je tedy lepší, když jste opozici?

Jak jsem řekla, ODS nemá žádný důvod pokukovat po vládě Andreje Babiše. Naši voliči takovou kolaboraci nechtějí a nedávala by smysl ani z hlediska programu. ODS je silný lídr opozice v Poslanecké sněmovně a roste počet lidí, kteří na nás spoléhají.

Podle posledního průzkumu agentury STEM poskočila ODS na druhé místo a má 13,7 procenta. Čím to podle vás je?

Důležité je, že jsme důvěryhodní. Držíme slovo a svůj program. Podpora ODS sílí, protože nás víc a víc lidí znovu vnímá jako čitelnou a jedinou pravicovou politickou stranu, a to na celostátní úrovni, ale například i v Praze, kde spolupráce hnutí ANO s ČSSD v některých oblastech doslova paralyzovala fungování města.

Na podzim vás čekají volby komunální a senátní. S jakými ambicemi do nich půjdete?

Na celostátní úrovni chceme v obojích volbách výrazně posílit. A Praze máme ty nejvyšší ambice. Chceme znovu vést město a řešit problémy, které Pražany trápí. Praha musí zase začít normálně fungovat a rozvíjet se. Jedině ODS umí řídit město koncepčně a s vizí do budoucna.