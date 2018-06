Udženija v Aréně Jaromíra Soukupa: Babiš selhal, pouští komunisty k moci. Měl by se stydět!

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa předsedu Poslanecké sněmovny za hnutí ANO Radka Vondráčka, který bránil svou stranu při sestavování nové vlády. Opozice prý nedala ANO na výběr, a tak muselo hnutí vytvořit nový kabinet i s komunisty. Dále nechyběl ani místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura, místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija, poslankyně za ČSSD Michaela Marksová Tominová, místopředsedkyně České pirátské strany Olga Richterová a předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Na úvod pořadu se Jaromír Soukup vyjádřil k aktuálnímu přerozdělování ČEZu a vyjádřil obavy, aby pravděpodobná privatizace opět nedopadla korupčním skandálem.

Po přivítání hostů zajímaly moderátora názory aktuální problémy, které hýbou českým politickým světem. Nejprve zmínil, že městská policie v Litomyšli vybrala za letošní rok 17,5 milionů na pokutách. Chtěl vědět, zda není represe od strážníků zbytečná a jestli nemají spíše chránit obecné blaho?

"Jedná se o zbytečné obtěžování řidičů. Městská policie by měla lidem spíše pomáhat," uvedla místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Exministryně Marksová naopak označila pokutování kvůli vyšší rychlosti za přínosné.

Dále na řadu přišla doprava, přesněji dlouhodobě špatná situace na dálnici D1 a neprůjezdnost Ostravou. Místopředseda poslanecké sněmovny Okamura navrhl řešení v podobě odvolání Dana Ťoka, který podle něj selhal na pozici ministra dopravy. Předseda Poslanecké sněmovny Vondráček připomněl, že tyto dopravní spoje jsou velmi dobře pokryty vlakovou infrastrukturou, která by se mohla využívat více.

Po zahřátí hostů se Jaromír Soukup přesunul k hlavnímu tématu: sestavování vlády a s ním související referendum ČSSD a rozporuplná postava kandidáta na ministra zahraničí Pocheho. První se vyjádřila poslankyně Marksová, která věří, že vláda s ANO s podporou komunistů vznikne. Uvedla také, že prezident Zeman a europoslanec Poche budou mít schůzku, kde by měli problém vyřešit.

Na dotaz zvídavého moderátora, zda věří, že je Poche schopen přemluvit prezidenta republiky odpověděla, že je to "jedna z možností". Miroslava Pocheho označila místopředsedkyně pirátů Olga Richterová za kontroverzního a prohlásila, že nesouhlasí, aby se komunisté podíleli na vládě a dosazovali své lidi do státních podniků.

Na téma KSČM ve vládě se následně strhla velmi ostrá debata. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček diskutujícím připomněl, jak si po volbách stálo ANO vůči ostatním stranám. "Jestli jsme se měli dostat z obklíčení opozičních stran, moc možností jste nám nedali," uvedl, proč by novou vládu měli podporovat komunisté.

S tím ale zásadně nesouhlasila místopředsedkyně ODS. "Babiš manažersky selhal. Je iluze, že vláda maká. Pouštíte komunisty k moci a to je neobhajitelné. Zruinovali republiku, vraždili lidi. Hanba vám i sociální demokracii," osočila se Udženija na Vondráčka a ČSSD, které by mělo do nové vlády vstoupit.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Kováčik připomněl, že KSČM do vlády nejdou, bude se jednat pouze o podporu. Tím pádem chtějí kontrolu ve státních podnicích.

Radek Vondráček vstoupil do diskuse a řekl, že ve vládě budou mít znatelnou většinu a dokážou dohlédnout, aby komunisté nejednali nekale.

