Válka o Pocheho pokračuje. ČSSD se dostala do křížku s KSČM

Jméno europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) v pozici ministra zahraničí by vyloučilo toleranci vlády ANO a ČSSD ze strany komunistické strany. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Šéf komunistů dodal, že o tom informoval předsedu ČSSD Jana Hamáčka už dříve, podle Hamáčka však takto kategorická informace nezazněla. Předseda ČSSD v ČT řekl, že je to závažný problém, který je třeba řešit. ČSSD si ale podle něj nenechá diktovat.

Poche uvedl, že na nominaci netrvá, ale předpokládá, že ČSSD na ní trvá. Sám ale neuvažoval o tom, že by od nominace ustoupil na doporučení premiéra Andreje Babiše, uvedl. Pokud by ale jeho jméno mělo být jedinou překážkou vytvoření vlády, tak to zváží. "Já jsem dosud neslyšel žádné argumenty žádná fakta, která by mi znemožňovala být ministrem zahraničních věcí. V neděli jsem slyšel poprvé některé až lživé argumenty Vojtěcha Filipa o nějakém hlasování, které ani nebylo. Tak to byly jediné argumenty, které jsem zaznamenal a já neznám žádné jiné. Pokud mi je pan premiér nebo pan prezident sdělí, můžeme o tom uvažovat, ale já je neznám," řekl ČTK Poche.

Komunisté měli výhrady proti jiným jménům, například ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO), řekl Hamáček. Poche v ČT uvedl, že tlaku na svou osobu čelí již dva měsíce. Podotkl, že postupně na něj tlačili mluvčí Hradu Jiří Ovčáček, bývalý místopředseda ČSSD Michal Hašek, nyní Filip.

Filip trvá na tom, že sociální demokraté o kategorickém odmítnutí Pocheho ze strany KSČM věděli. "Řekli jsme to panu Hamáčkovi už předtím, než bylo spuštěno referendum (ČSSD o vstupu do vlády)," řekl. Hamáček to odmítl. "Na žádném jednání nezaznělo, že by KSČM nepodpořila vládu za předpokladu, že bude pan Poche ministrem zahraničí," uvedl. Filip později oponoval, že není lhář a říká věci tak, jak jsou.

Filip uvedl, že se Poche v hlasováních v Evropském parlamentu postavil v otázkách migrace proti ČR, což KSČM vadí. "Tohle pro mě není důvěryhodný člověk," řekl na Pocheho adresu. Hamáček prezentované výhrady KSČM označil za nesmysl a účelovou věc. Dříve v pořadu televize Prima Partie uvedl, že sociální demokraté nemají už kam ustupovat. Nevyloučil, že by spor o personálie mohl v krajním případě znamenat konec plánu na vládu s ANO.

Filipovy argumenty pro dezinformační weby

Také Poche uvedené důvody odmítl. "Nemyslím si, že by měla kvůli názorům z roku 2015 padnout vláda," řekl. Výtku ke svým postojům v otázkách migrace podle svých slov neslyšel nikdy ani od europoslanců zvolených za KSČM. Filipovy argumenty používají tzv. dezinformační weby či šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, dodal. Důvody považuje za zástupné a upozornil, že ještě v pátek ho premiér Andrej Babiš (ANO) žádal o zaslání životopisu pro prezidenta.

Hamáček uvedl, že na uzavřených jednáních komunistům vadil hlavně Vojtěch. "Na pana Pocheho zaznívaly výhrady, ale pan Filip mi nikdy neřekl, že KSČM nepodpoří vládu, pokud v ní bude Poche, to jsem nikdy neslyšel. Pokud KSČM říká, že nebude tolerovat vládu kvůli jednomu jménu, tak to budeme muset řešit, protože je to nová věc," uvedl. Vyloučil, že by Pocheho přemlouval, aby se kandidatury vzdal, jak adepta na ministra vyzval v sobotu premiér Andrej Babiš (ANO).

K zásadnímu vyjádření předsedy KSČM doplňuji, že Jan Hamáček před referendem ČSSD slíbil panu prezidentovi, že předloží návrh na jiného kandidáta na ministra zahraničí, než je M. Poche. Slovo dané prezidentu republiky nedodržel! pic.twitter.com/3muCJvtB0w - Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 17. června 2018

Podle Hradu Hamáček slíbil prezidentovi před začátkem vnitrostranického referenda, že navrhne jiného ministra zahraničí než Pocheho. "Slovo dané prezidentu republiky nedodržel," uvedl Ovčáček na Twitteru.

Hamáček podobně jako dříve v televizi Prima nevyloučil, že by nakonec kvůli sporu o nominace ministrů vláda ANO a ČSSD vzniknout vůbec nemusela. "Pokud to postavil kolega Filip takto tvrdě, je to závažný problém, který koalici může ohrozit," připustil.