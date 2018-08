Válka světů: ministerský spor o supermarkety

Ve vládním soužití mezi hnutím ANO a ČSSD se rýsuje další konflikt. Do klinče se mohou brzy dostat šéfové resortů zemědělství a průmyslu a obchodu. Ukočíruje Andrej Babiš Miroslava Tomana a Martu Novákovou?



Nepřítel, úhlavní nepřítel, koaliční partner. Proslavený bonmot někdejšího slovenského premiéra Vladimíra Mečiara možná zase brzy ožije. V kabinetu Andreje Babiše se totiž dříve či později dostanou do sporu dva členové, které proti sobě stavějí naprosto odlišné vidění světa, co se role státu v hospodářství týče. Zatímco ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková nominovaná hnutím ANO bude "kopat" za obchodníky a usilovat o demontáž nesmyslných regulací, šéf resortu zemědělství Miroslav Toman chce naopak křídla řetězců ještě více přistřihnout. Do vlády ho poslala ČSSD.

Regulace prodejní doby, boj proti slevovým akcím, kvóty na české potraviny v obchodech. O tato témata půjde nejvíce. Andrej Babiš o sobě tvrdí, že nemá rád konflikty. Přitom právě zkušenost z minulého vládnutí se sociálními demokraty by ho měla varovat. "Čelili jsme jednomu podrazu ČSSD za druhým," tvrdil s oblibou, když byl ještě pouhým ministrem financí v kabinetu Bohuslava Sobotky. Uřídit Novákovou s Tomanem, tedy hlavně Tomana, ale bude pro něj ještě o něco těžší.

"Vůbec nejsem proti tomu, aby se sem něco dováželo, ale ať se sem dovážejí věci, které se tady nevyrábějí," řekl před pár dny Miroslav Toman a připomněl tím, že ve svém tlaku na obchodní řetězce nehodlá polevit. První průzkumné balonky, jež měly zjistit, co je veřejnost ochotna tolerovat, byly vypuštěny už za Tomanova předchůdce Jiřího Milka. Nápady o úředním nařizování, jaké procento potravin od domácích farmářů musí povinně ležet v regálech, byly do éteru vyslány právě Milkovými ústy.

Jenže už v té době se spekulovalo o tom, že za nitky resortu zemědělství tahá právě Toman, který o obdobných regulacích uvažoval už dříve. Toman ostatně drží Milkovu linii i ve svém postoji ke slevovým akcím. V jejich rámci se prý u nás prodá až šedesát procent potravinářského zboží. Podle ministra zemědělství je to příliš velké číslo, a tak si chce na obchodníky došlápnout. Přitom tvrdí, že rozhodně není odpůrcem slev. "Musíme v nich ale udělat pořádek," říká.

Ono dělání pořádku v cenách ovšem neznamená nic jiného než cenovou regulaci, již jsme úspěšně odbourávali na počátku devadesátých let. Zatímco tehdy šlo o odstranění cenových stropů, ministr Toman chce spotřebitele "chránit" před cenami nízkými. Kvóty, omezení slev a dovozů, to vše povede k tomu, že potraviny v českých obchodech zdraží, nicméně jejich kvalita se zhorší. Je opravdovou ironií, že Toman je nominantem ČSSD, tedy strany, které přirozeně leží na srdci lidé sociálně slabí a mající hluboko do kapsy.

Železná Marta

Bude tedy záležet na Martě Novákové, do jaké míry bude ochotna zemědělské lobby ztělesněné Miroslavem Tomanem ustupovat. Nováková ale není žádné ořezávátko. Až do svého jmenování ministryní vedla Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a zastávala funkci viceprezidentky Hospodářské komory ČR. Vždy se ostře vymezovala vůči jakýmkoli regulacím prodejců a obchodníků. Je známa svou neutuchající kritikou regulace otvírací doby o vybraných státních svátcích nebo odmítáním zákona o významné tržní síle, jenž prý nahrává zemědělcům.

I proto se jí začalo říkat ministryně supermarketů. Ona je však nad věcí. "Doufám, že budu i ministryní obchodu, jak to má ministerstvo v názvu," uvedla několikrát v médiích s dodatkem, že obchod a služby byly až dosud na okraji zájmu. Ostatně kdo z posledních resortních ministrů skutečně vyváženě naplňoval obsah názvu onoho úřadu?

Průmysl měl skoro vždy navrch. Není se ani čemu divit. Ve společnosti obchodníci nemají právě vynikající pověst. Veřejnost je spíše vnímá jako někoho, kdo odírá své zaměstnance a vydělává pouze na tom, že levně nakupuje a draze prodává. Že bychom si bez všech těch supermarketů a nákupních center, lidově řečeno, prošoupali cvičky, napadne jen málokoho.

V boji o přízeň voličů má navrch Miroslav Toman. Farmáři jsou veřejností vnímáni pozitivněji. Chudáci, kteří se lopotí na poli, aby nás nakrmili, a my jim za to ještě platíme tak mrzký peníz. Přitom přes český státní rozpočet do podpory zemědělství ročně proteče kolem padesáti miliard korun. To je suma srovnatelná s tím, kolik vynakládáme na armádu.

Protiklady se nepřitahují

Fungování Marty Novákové a Miroslava Tomana v jedné vládě bude velice zajímavé sledovat. Toman je prototyp člověka, jenž se jako ryba ve vodě cítí v prostředí, kde o tom co, jak, pro koho, kolik a za jakou cenu rozhoduje nějaká státní plánovací komise. Jak opakovaně dává najevo, jeho myšlení má mnohem blíže k systému někdejší RVHP než k tržnímu hospodářství, kde jsou ultimátní hybnou silou poptávka, nabídka a svobodně utvořená cena.

Kdežto Marta Nováková, ať už si o jejím angažmá ve vládě opřené o komunistické hlasy myslíme cokoli, přece jen tržní principy uznává. V otázce zákazu prodeje o svátcích dokonce už naznačila, že je ochotna přistoupit na určitý kompromis. Pokud by její návrh na zrušení onoho zákona neprošel, navrhne prý, aby pravomoc regulovat prodejní dobu získaly jednotlivé kraje. "Jestliže máme oblasti s turistickým ruchem, který chceme podporovat, tak tam je nesmyslné, aby bylo zavřeno," řekla. Tyto úvahy jsou ale zatím předčasné, protože skupina senátorů podala proti zákonu ústavní stížnost.

Jednoduché to ale nebude mít ani Andrej Babiš, jenž se ve vyhrocených situacích pravděpodobně ujme role arbitra. Jeho srdce bije současně na obou frontách. Je to největší zemědělec v Česku, ale také významný obchodník. Na jakou stranu se bude přiklánět častěji, lze jen těžko předpovídat. Možná si ale vzpomene na to, že nemá rád konflikty, a tak bude ve vládě pískat rovinu. Uvidíme.