Veleba: Babiš by s Okamurou vydržel maximálně tři dny

Bývalý předseda Strany práv občanů (SPO) Jan Veleba si nemyslí, že Andrej Babiš půjde do vlády s SPD. Tomio Okamurovi se podle jeho slov nedá věřit, poznal to, když se s ním spojil do krajských voleb v roce 2016, po nichž si všechny úspěchy připsal Okamura. V rozhovoru pro server Aktuálně.cz se vyjádřil i ke svému konci v politice.

Vnitrostátní referendum ČSSD brzy rozhodne o tom, zdali vstoupí do vlády s hnutím ANO. Pokud se strana rozhodne pro setrvání v opozici, může na řadu přijít možnost spolupráce ANO s SPD. Veleba si však nemyslí, že Babiš bude ochoten tento risk podstoupit.

"Já myslím, že se to nestane. Pokud by se to stalo, nedokážu si představit, jak by to mohlo fungovat. Nevěřím, že by Andrej Babiš byl ochoten na tuto hru přistoupit. S Okamurou vedle sebe by vydrželi tak maximálně tři dny," vidí potenciální koalici ANO s SPD skepticky.

Hlavním kamenem úrazu jakékoliv spolupráce by byla právě osobnost předsedy SPD. "Je neuchopitelný a zároveň nečestný. Jeho si nikdo, kdo ho pozná, do vlády vzít nemůže. On by každou vládu okamžitě rozložil, protože všechno stahuje na sebe a nedrží slovo," nebral si vůči Okamurovi servítky.

"Vzpomeňte si, jak byl u prezidenta v Lánech. Ještě než se zavřela vrata lánského zámku, tak se postavil před novináře a řekl, že pan prezident podpořil a doporučil vládu s SPD, vládu Babiše s SPD. Miloš Zeman tím podle mě ale chtěl jen zkrotit ČSSD, proto hodil udičku Tomiovi. On to zblajznul i s navijákem. A hned začal vyprávět ty své nesmysly, koho ve vládě bude a nebude chtít. To přece rozumný politik neudělá," lamentoval nad jeho chováním.

"Zeman ho jen využil"

Prezident Miloš Zeman to podle Veleby s Okamurou nikdy nemyslel vážně. Jen ho využil k tomu, aby popostrčil ČSSD k jednání s ANO. "Prezident je hlavně obrovský hráč a stratég. Ty, co mu okopávají kotníky, čeká blbý osud," dodal pro Aktuálně na adresu Zemana.

Veleba poznal "pravý charakter" Okamury v roce 2016, kdy šla jeho tehdejší strana SPO do krajských voleb společně s SPD a slavili úspěch - v devíti z jedenácti krajích vyhráli. "Těsně po volbách začal všechny úspěchy okamžitě strhávat na sebe. Přitom v těch devíti krajích, kde jsme se dostali společně do zastupitelstev, měli oni 16 zastupitelů a my stejný počet, tedy jedna ku jedné. Kdyby to bylo tak, jak říká, že všechno zařídil on sám, tak by ten poměr byl asi trošku odlišný," uvedl.

"Bez Fialy by nebyl tam, kde je"

"Já jsem si naivně myslel, že výborný výsledek naši další spolupráci upevní, že vztahy budou přátelské a budeme se v klidu domlouvat, co dál. Vyvíjelo se to ale přesně opačně," vrátil se zpětně k situaci po volbách. Zároveň ale dodal, že Okamura se opírá především o schopného politika Radima Fialu.

"Aby bylo jasno, on do těch krajských voleb původně vůbec jít nechtěl, byť to dnes zapře. Nepovažoval je za důležité, ale protože má vedle sebe zkušeného politika Radima Fialu - bez něj a bez přítele Večerníčka by nebyl tam, kde je -, tak to nakonec přehodnotil," prozradil.

Již bývalému předsedovi SPO za chvíli skončí také mandát senátora. Tím Veleba uzavře svou politickou kariéru nadobro. "To hlavní, co mě znechutilo, je stav naší společnosti, české politiky, onen permanentní souboj části politické scény s prezidentem, ta dehonestace, do níž jsem byl také zatažen. Zažil jsem už různé věci, jdu třeba večer po Praze, podloubím na Malostranském náměstí, potkám člověka a on na mě: "Chcípni, svině!" Ten národ je tak rozdělený, že už nemám chuť se v tom angažovat. Netýká se to samozřejmě jen Česka, je to i v dalších zemích," uzavřel.