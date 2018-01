Většina Čechů umírá v nemocnici, politici to chtějí změnit

Ministerstvo zdravotnictví se zaměří na umírání v nemocnicích, kde končí svůj život 65 procent Čechů. Do roku 2025 chce mít v pěti pilotních zařízeních speciální paliativní týmy pečující o umírající fungující podle vytvořených postupů a doporučení, informovalo ministerstvo v tiskové zprávě. Ještě loni ale měl resort ambice větší. Už za dva roky měly cíleně pečovat o umírající všechny nemocnice.

"Měřítkem úspěchu bude, že do konce roku 2025 bude alespoň pět pilotních nemocnic v programu paliativní péče pokračovat, tedy že v rámci nemocnic bude poskytována paliativní péče prostřednictvím paliativních týmů podle vytvořených postupů," uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpányová v tiskové zprávě ke spuštění projektu na podporu této paliativní péče v nemocnicích.

Ministerstvo chce zvýšit její dostupnost a vytvořit pro ni metodiky a standardy. "Jsem rád, že začínáme řešit paliativní péči nejen ve vztahu k hospicům, ale i k nemocnicím, kde dnes umírá většina pacientů. Je také potřeba, aby se lékaři paliativní péči naučili lépe využívat," uvedl ministr zdravotnictví vlády v demisi Adam Vojtěch (za ANO).

Loni v dubnu ministerstvo deklarovalo, že by po roce 2020 mohly nevyléčitelně nemocným a umírajícím pacientům poskytovat paliativní péči všechny nemocnice. Novinářům to tehdy řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Nemocnice si podle něj na přípravu modelu fungování této péče mohly rozdělit 65 milionů korun z evropských fondů. V osmnácti nemocnicích funguje projekt Spolu až do konce, kde paliativní péči v nemocnicích podporuje Nadační fond Avast.

V ČR umírá ročně asi 108 tisíc lidí, asi 65 procent zemře v nemocnici. Ze statistik vyplývá, že velká část je do nemocnice převezena na poslední dny či hodiny života. Průzkumy ale ukazují, že až 80 procent lidí si přeje umírat doma. Podle odborníků z oblasti paliativní medicíny, která se péči o umírající věnuje, je domácí péče i levnější. Odhadují úsporu asi na 300 korun denně.

Paliativní péče má zmírnit bolest a utrpení. Nesoustřeďuje se na vyléčení, ale na kvalitu posledních dní a měsíců života. Například na mírnění doprovodných příznaků nemoci, komunikaci s nemocným a respekt k němu. Zahrnuje i psychickou podporu a také pomoc blízkým. Poskytují ji týmy odborníků z různých oborů. Ročně by ji potřebovalo asi 70 tisíc lidí.