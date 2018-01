Vítězství Zemana: Žlutý pes Hejma je nadšený, Kocáb smutní

Muzikant a bývalý politik Michael Kocáb je zklamaný a smutný z toho, že prezidenta Miloše Zemana neporazil jeho vyzyvatel Jiří Drahoš. Ocenil ale úroveň kampaně, která byla podle něj kultivovaná a do společnosti se dostala důležitá témata. Za pozitivní považuje fakt, že Zeman před volbou podle něj vzal zpět některé své názory a uznal anexi Krymu, znovu se přihlásil k Evropské unii a deklaroval orientaci země na západ. Nadšení jsou podporovatelé Zemana, muzikant Ondřej Hejma a režisér Zdeněk Troška. Architekt David Vávra řekl, že ti, kdo volili Zemana, si takového prezidenta zaslouží.

"Miloš Zeman předvedl v závěru kampaně heroický výkon a potvrdil, že je lepší, když vás lidé nenávidí za to, co jste, než když vás milují za to, co nejste," uvedl Hejma, dříve spojený se Zemanovým předchůdcem v čele státu a nynějším jeho podporovatelem Václavem Klausem.

"Pro ty, kdo mají pocit prohry, ať je to pro ně spíše inspirativní vzpruha. Ti, kdo vyhráli, si takového prezidenta zaslouží. Pan prezident ať prokáže, že je jako řípa, protože šapitó je plné a cirkus probíhá dál," řekl Vávra. Pozitiva vidí v průběhu voleb i kampaně dokumentaristka Helena Třeštíková, které deklarovala podporu Drahošovi. "Pozitiva vidím v tom, že velká část aktivních voličů hlasovala pro změnu, a i když se to tentokrát nepovedlo, tak vidím naději do budoucna. Těšila mě slušnost neúspěšných kandidátů, což je také naděje do budoucna."

"Jsem zdrcen, protože se dá říct, že lež a nenávist zvítězila nad pravdou a láskou a český lid, když měl možnost si vybrat inteligentního, čestného a vzdělaného člověka, anebo prolhaného, vulgárního alkoholika, tak si vybral druhou variantu," řekl výtvarník František Skála.

K dlouhodobým příznivcům Miloše Zemana patřili třeba herečka Jiřina Bohdalová nebo režiséři Filip Renč či Robert Sedláček. Zpěvák Daniel Hůlka v sobotu Zemana podpořil opět ve volebním štábu, po jeho vítězném projevu zpíval státní hymnu. Zpěvák Aleš Brichta, který sympatizoval dlouhodobě spíše se Zemanem, řekl, že si před volbou hodil korunou. "A bylo mi jedno, jak to dopadne. Když to člověk sleduje, tak na to nemá nervy," řekl. Zda vyhrál jeho favorit, neuvedl. Doplnil ale, že ho v kampani příjemně překvapily názory Jiřího Drahoše, což nepředpokládal. "Myslím ale, že je rozumnější sázet na realismus a zkušenost," řekl.

"Jako velký obdivovatel prezidenta Zemana mám radost velikánskou," řekl Troška. Režiséra a producenta Václava Marhoula výsledek volby přiměl jen ke strohému vyjádření. "Výsledek voleb absolutně respektuji a nezbývá než se s tím smířit," řekl.

Kocáb prý doufá, že Zeman ve svém druhém volebním období bude "lepší Zeman, než byl doposud". Negativně Kocáb vnímá Zemanovu podporu názorů předsedy SPD Tomia Okamury. "To mě děsí, protože se může dopustit úplně stejného politického faux pas jako minulý britský premiér, když neuváženě vyhlásil referendum o vystoupení z EU," řekl.

"Je to frustrující, zvláště když teď přijde vláda ANO, SPD a KSČM...," řekl k výsledku voleb výtvarník Jiří David. "Ostravsko a Ústecko by se mělo začít samo sebe ptát, co jim prezidentství Zemana konkrétně přineslo dobrého, v čem se jejich život zlepšil, zhodnotil, když mu pomohlo vyhrát volby právě svými hlasy...," řekl s odkazem na regiony s velkou podporou Zemana.