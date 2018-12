Vláda by neměla odvolávat státní tajemníky, tvrdí Senát

Vláda by podle Senátu neměla získat právo odvolávat ministerské státní tajemníky na podnět příslušných ministrů. Podle kritiků by to byl krok zpět k politizaci státní správy. Senát s touto úpravou vrátil Sněmovně novelu služebního zákona. Dolní komora ji bude moci projednávat až v novém roce. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) senátní úpravy odmítl.

Návrh, aby státní tajemníci na ministerstvech už nebyli kárně odpovědní, ale mohli být vládou odvoláni stejně jako náměstek ministra vnitra pro státní službu, předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Změnu hájila tím, že režim se sjednotí a odvolání bude dál přezkoumatelné soudem, stejně jako u jiných státních úředníků.

Podle odpůrců by však změna znamenala odklon od depolitizace státní správy, pokud by každá nová vláda mohla vyměnit všechny státní tajemníky, kteří jsou odpovědní za personální obsazování úředníků na ministerstvech.