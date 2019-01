Vláda se bude zabývat brexitovým zákonem či varováním před Huawei

Zákonem připraveným pro případ tzv. tvrdého brexitu či dodatečnými informacemi o varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE by se v pondělí měla zabývat vláda. Na prvním zasedání po vánočních svátcích proberou ministři i několik poslaneckých návrhů včetně předlohy ČSSD na zavedení bezplatného stravování dětí v mateřských školách a na prvním stupni základních škol, alternativní návrh připravilo ministerstvo školství.

Speciální předpis pro případ, že by v březnu Británie odešla z EU bez dohody s unií, připravilo ve spolupráci s dalšími resorty ministerstvo vnitra. Zákon počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během kterého bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Až poté by se jich týkal režim třetího.

Zástupci ANO i ČSSD v posledních týdnech oznámili záměr zavést stravování dětí zdarma, obě koaliční strany poté představily odlišné návrhy. Podle ministerstva školství vedeného Robertem Plagou (ANO) by obědy zdarma mohly dostávat děti z veřejných mateřských škol a prvního stupně ZŠ z rodin, které pobírají dětské přídavky. ČSSD navrhuje plošné proplácení obědů všem dětem z mateřských škol a prvního stupně základních škol.

Vláda by se měla vrátit i k návrhu ministerstva práce a sociálních věcí na zvýšení životního a existenčního minima, který v prosinci přerušila. Probírat bude podle programu i poslanecký návrh KSČM na zavedení automatického mechanismu plateb státu zdravotním pojišťovnám za jeho pojištěnce nebo poslaneckou iniciativu, která přesouvá agendu spojenou s vyřizováním národních dotací zemědělcům z ministerstva zemědělství plně na Státní zemědělský intervenční fond. Resort zemědělství podá informaci o naplňování programů k omezení následků sucha.

Ministři podle premiéra Andreje Babiše (ANO) proberou i varování kybernetického úřadu před používáním výrobků firem Huawei a ZTE. Kabinet se úřadu bude například ptát, zda se varování týká i soukromého sektoru.

Babiš se dnes chce sejít s ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO) a řešit s ním problémy při opravě silnice D1. Šéf dopravy podle předsedy vlády v souvislosti s dostavbou dálnic nezvládl komunikaci s veřejností. Konec Ťoka v čele úřadu požaduje komunistická strana, která vládu podporuje.