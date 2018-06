"Vláda údržbářů a bezskrupulóznosti." Babiš na pranýři

Vládou údržbářů nebo politické bezskrupulóznosti označují české deníky v komentářích budoucí kabinet Andreje Babiše (ANO), kterého prezident Miloš Zeman ve středu podruhé jmenoval premiérem.

Anketa: Povede se Andreji Babišovi napodruhé získat pro svou vládu důvěru? Ano. 35 %



Ne. 37 %



Netroufám si říct. 27 %



Podle deníku E15 je jmenování Babiše předčasné a minimálně týden mu bude funkce k ničemu. "Babiš je od včerejška (středy) předsedou vlády v demisi a také předsedou vlády v naději. Z tuplovaného premiérství se nakonec může stát tuplovaná ostuda," píše deník v komentáři. Podle E15 zatím není jasné, jak bude druhý pokus vypadat. Deník odkazuje na zatím neznámý výsledek referenda v ČSSD o vstupu do vlády s ANO, které se nyní koná.

Pokud sociální demokraté vstup do vlády odsouhlasí, nastane podle E15 konflikt mezi ČSSD a Hradem kvůli Miroslavu Pochemu, kterého chce strana navrhnout na ministra zahraničí. Babišova role prostředníka není podle deníku nic k těšení. Skvrnou na vládním štítu pak bude kromě trestního stíhání premiéra i nutnost, opřít se o komunisty, píše E15.

"Referendum uvnitř ČSSD se však pro Babiše vyvíjí dobře. Zdá se, že nebude muset alespoň hned v úvodu podepřít svůj kabinet čistě hlasy radikálů a extremistů z SPD," komentuje jmenování Babiše premiérem deník Právo. "Na druhou stranu už samotná podpora KSČM vyvolává v mnoha lidech neklid," dodává komentátor.

"To, co nyní vzniká a nárokuje si vládu nad Českem minimálně na další tři roky, těžko nazvat jinak než vládou politické bezskrupulóznosti," uvádí ve svém komentáři Hospodářské noviny. Důvody jsou podle komentátora deníku tři - návrat komunistů k moci na celostátní úrovni, trestně stíhaný člověk a evidovaný spolupracovník StB premiérem a zásahy prezidenta Zemana do složení vlády.

Lidové noviny se ve svém sloupku zabývají možnými problémy budoucí vlády. "Problém vlády není v tom, co udělá, ale naopak v tom, co neudělá. Nezreformuje ani zdravotnictví, ani systém penzí, jen je bude kosmeticky upravovat. Čekejme vládu údržbářů, kteří budou chtít být hlavně populární," píše deník.