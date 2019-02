Vnitro chce jednotný seznam voličů. Zatím vládnou zmatky

Ministerstvo vnitra chystá nový informační systém správy voleb, jehož součástí má být i jednotný seznam voličů. V něm by byl údaj o omezení svéprávnosti hlasovat uveden pouze u těch osob, u nichž o tom výslovně rozhodl soud. Změnila by se tak dosavadní praxe, kdy si voličské seznamy vedou obce samostatně. Uvedl to mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška v reakci na výtky veřejné ochránkyně práv.

Ombudsmanka Anna Šabatová oznámila, že někteří klienti domovů pro lidi se zdravotním postižením nevěděli o konání loňských komunálních voleb. Některým tak nebylo umožněno volit, ačkoli toto právo měli. Pochybení podle Šabatové mohla být způsobena tím, že jsou rozsudky o omezení svéprávnosti nepřehledné a zaměstnanci zařízení se v nich těžko orientují. Mohlo jít i o to, že seznamy voličů obsahují chybné informace.

"Ministerstvo vnitra je připraveno se avizovanou informací od veřejné ochránkyně práv zabývat a zvážit ji také jako inspiraci pro další opatření," uvedl Krátoška. Vnitro podle něj obcím zdůrazňovalo, že "překážkou volebního práva není jakékoli omezení svéprávnosti, ale pouze takové, které soud přímo ve výroku rozhodnutí vztáhl výslovně i na volební právo".

Stálý seznam voličů si podle mluvčího vede každá obec samostatně a zapisuje do něj sama i případné údaje o omezení svéprávnosti, aniž existuje jednotný přehled byť jen o počtech těchto omezení. Ministerstvo již vyzvalo obce, aby mu předaly údaje o počtech voličů s omezenou svéprávností k výkonu volebního práva evidovaných v jejich seznamech voličů.

Ministerstvo podle Krátošky ve spolupráci s vládním výborem pro zdravotně postižené i neziskovými organizacemi zajišťuje pro jednotlivé druhy voleb texty volebních materiálů přístupné pro snadnější čtení voličů se zdravotním postižením. S pomocí neziskových organizací lze vytvářet skutečně účinnou metodickou pomoc i směrem k domovům pro osoby se zdravotním postižením, dodal mluvčí.