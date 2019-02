Vnitro už zveřejnilo pravidla pro volby do Evropského parlamentu

Ministerstvo vnitra už zveřejnilo na svém webu podmínky kandidatury i možnosti hlasování v květnových volbách do Evropského parlamentu. Lhůtu na to mělo do 5. března. Vyplývá z nich mimo jiné to, že strany a hnutí mají na sestavení a odevzdání kandidátek ještě půldruhého měsíce. Lidé si už ale mohou požádat o voličské průkazy, pokud si budou vybírat europoslance mimo domovskou obec. Čas na to mají do 22. května.

Své kandidáty do eurovoleb mohou nejpozději 19. března přihlásit jen ty strany a hnutí, které jsou zaregistrované u ministerstva vnitra. Ohlášená nová hnutí Evropa společně europoslance Jaromíra Štětiny a List podnikatele Jaromíra Soukupa zatím mezi registrovanými nejsou.

Kandidovat by podle stránek Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a hnutí mělo nejméně 12 seskupení včetně jedné koalice, u nichž úřad zveřejnil dodaná oznámení o financování volební kampaně a zřízení volebního účtu. Ze sněmovních uskupení mezi nimi chybí jen vládní hnutí ANO a opoziční hnutí SPD Tomia Okamury. Oznámení bylo třeba dodat úřadu nejpozději předminulý týden. Koalici pro evropské volby utvořily strana Rozumní a Národní demokracie.

O tom, kdo bude k volbám připuštěn, rozhodne ministerstvo vnitra do 6. dubna. Státní volební komise pak o tři dny později seskupením určí volební čísla, jimiž budou označeny jejich hlasovací lístky a která budou moci využít v kampani. Od 8. do 22. května pak uskupení budou moci bezplatně představit své záměry a cíle ve vysílání Českého rozhlasu a České televize. Volby se uskuteční v Česku v pátek 24. a v sobotu 25. května, na výsledky si lidé budou muset počkat až do neděle 26. května. Důvodem je dokončení hlasování v těch unijních zemích, kde se hlasuje až v poslední den týdne.

Do minulých evropských voleb před pěti lety se přihlásilo zatím rekordních 38 uskupení. Europoslance získalo sedm z nich - ANO, ODS, TOP 09 spolu se STAN, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a Svobodní.