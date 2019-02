Vokřál zvažuje odstoupení od kandidatury. Důvodem je Faltýnek

Místopředseda hnutí ANO a bývalý primátor Brna Petr Vokřál se možná vzdá kandidatury na prvního místopředsedu hnutí. Vokřál dostal nominaci od jihomoravské organizace. Podle něj ale více nominací dostal současný statutární místopředseda Jaroslav Faltýnek, který má i více předpokladů k obhájení funkce. Vokřál chce spíš usilovat o post řadového místopředsedy, kterým je nyní. Sněm bude 17. února. Pozici předsedy na něm bude obhajovat premiér Andrej Babiš.

Vokřál se o možné kandidatuře rozhodne až před sněmem. "Nominace na prvního místopředsedu mě těší, ale Jaroslav Faltýnek získal nominací hned několik a já mám jen jedinou," řekl Vokřál. Větší problém ale vidí v něčem jiném. "Pravá ruka předsedy hnutí by měla být v Praze. Já žiju v Brně. Navíc ten člověk musí mít přístup do sněmovny a poslaneckého klubu, což je důležité pro koordinování zájmů hnutí. To jsou aspekty, které já nesplňuju, ale pan Faltýnek to splňuje," uvedl Vokřál. Svůj názor ale ještě probere s lidmi z jihomoravské organizace.

Pokud by se Vokřál kandidatury na statutárního zástupce předsedy vzdal, chtěl by obhájit post řadového místopředsedy. "Chtěl bych se věnovat regionální politice. Příští rok jsou krajské volby a i před těmi minulými jsem spolupracoval na přípravě klíčových tezí pro volební program," uvedl politik, který byl čtyři roky primátorem Brna. Přestože ANO v Brně znovu vyhrálo volby, skončilo v opozici.

Vokřál je zastupitelem Brna i kraje, kde je ANO v koalici. Vokřál by také mohl být příští rok na předních místech kandidátky do krajských voleb. Podle něj ji ale hnutí sestaví až v závěru tohoto roku. Nevyloučil ani účast na kandidátce ve volbách do Evropského parlamentu, nejspíš by to ale nebyla žádná z předních pozic.

Spekuluje se také o tom, že by se Vokřál mohl stát ministrem některého z rezortů, které v menšinové vládě s ČSSD spravuje ANO. Spekuluje se o dopravě, školství nebo o místním rozvoji. Vokřál ale zatím nic nepotvrdil. "S premiérem jsem o tom mluvil. On se mě ptal, zda bych byl ochoten jít do Prahy. Já jsem řekl, že je škoda čekat se založenýma rukama na to, co se stane v Brně. A že pokud by měl zájem, může se mnou počítat, ale záleželo by na tom, o co by šlo a také o období. Sám bych se musel rozmyslet, ale zatím není žádná konkrétní nabídka na stole," zdůraznil Vokřál.

Podle něj je potřeba, aby hnutí o zlepšilo komunikaci ve směru k regionům. "Jinak funguje dobře, není to hnutí jednoho muže, jak se často tvrdí," řekl Vokřál, který například v prezidentské volbě otevřeně podpořil Jiřího Drahoše, zatímco Babiš preferoval Miloše Zemana.

Podle Vokřála je také potřeba, aby se hnutí nenechalo vytlačit opozičními stranami do pozice levicového hnutí. "Tím určitě nejsme. Musíme se profilovat na věcech jako třeba snaha o udržení daní nebo jejich snižování, na podpoře podnikatelů a vědy a výzkumu, což určitě nepatří do levicového spektra," dodal Vokřál.