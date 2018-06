Volby by ovládlo ANO, ODS ztrácí 20 procent, lidovci by neprošli

Vládní hnutí ANO by v červnu vyhrálo sněmovní volby se ziskem 31,5 procenta hlasů. Druhá skončila s odstupem skoro dvaceti procent ODS, kterou by volilo 12,5 procenta lidí. Třetím Pirátům by dalo hlas 11,5 procenta voličů, vyplývá z aktuálního volebního modelu agentury Median.

Do sněmovny by se dostala ještě ČSSD, hnutí SPD a komunisté. Lidovci, TOP 09 a STAN se od říjnových voleb pohybují těsně nad nebo pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk poslaneckých křesel. "Nelze s jistotou určit, která z těchto stran by se do sněmovny dostala," uvedli autoři modelu.

ANO si oproti dubnovému průzkumu polepšila o jeden procentní bod, podpora ODS naopak oslabila ze 14 na 12,5 procenta. Piráti si nepohoršili ani nepolepšili. Sociální demokraty by nyní volilo devět procent občanů, Okamurovu SPD 8,5 procenta respondentů a komunisty rovných osm. Oproti dubnu si tyto strany udržely zhruba stejnou přízeň voličů.

TOP 09 nyní vyjádřilo podporu šest procent dotázaných, lidovcům by dalo hlas 4,5 procenta voličů a STAN čtyři procenta.

Výzkum se z větší části uskutečnil ještě před závěrečnými jednáními o nové vládě ANO a ČSSD včetně sporů okolo návrhu na jmenování europoslance ČSSD Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, upozornili autoři volebního modelu.

Ochotu jít k volbám vyjádřilo v červnu 61,5 procenta respondentů, což odpovídá účasti při volbách do sněmovny loni v říjnu.