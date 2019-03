Volby do Senátu: Pirát Daubner se zaměří na školství

Kandidát Pirátů do dubnových doplňovacích voleb do Senátu v Praze 9 Petr Daubner (1973) se chce zaměřit zejména na oblast školství. Předvolební kampaň zahájí příští týden. Řekl to v neděli při zahájení kampaně Pirátů pro volby do Evropského parlamentu. Daubner je středoškolským učitelem zeměpisu a dějepisu a opozičním zastupitelem v Praze 9, pro senátní volby získal i podporu ČSSD, Zelených a hnutí Senátor 21.

"Já si nejsem jist, že ve školství bude nějaké ústřední téma. Osobně si myslím, že školství je potřeba reformovat, ale nemyslím si, že mávnutím kouzelného proutku se všechno změní nebo že jedna geniální reforma vše změní. Je potřeba pracovat na všech úrovních školství," uvedl Daubner.

Jednou z potíží školství je podle něj kapacita základních i mateřských škol. Jako konkrétní příklad uvedl Prahu 9. Přestože jsou nyní budovány nové školy, v budoucnu by kapacita ani tak nemusela stačit. Počet obyvatel Prahy 9 by se měl totiž vzhledem k plánované výstavbě až zdvojnásobit.

Zaměřit se chce také na financování školství. "Nemyslím si, že je nutné udělat nějakou velkou restrukturalizaci. Myslím si, že obecně by bylo dobré, aby šlo více peněz do školství, na všechno, na stavbu nových škol nebo na vybavení škol, platy učitelů," řekl.

Kontaktní kampaň zahájí Daubner v příštím týdnu. "Budeme se snažit být hodně v ulicích, budeme mít vytištěny nějaké materiály, asi noviny, letáky a podobně. Budeme se snažit hodně hovořit s voliči tváří v tvář," řekl.

O křeslo v Senátu, které uvolnila ze zdravotních důvodů Zuzana Baudyšová (za ANO), bude v doplňovacích volbách v Praze 9 usilovat pravděpodobně deset kandidátů. Svého kandidáta postavily všechny velké politické strany. Například za ODS a KDU-ČSL bude kandidovat Jan Jarolím (ODS), který jako starosta vede Prahu 9 od roku 2006. Kandidátem KSČM je první místopředseda ústředního výboru strany Petr Šimůnek. Za SPD bude o místo v horní komoře usilovat Pavel Pešan. Za STAN se o místo senátora bude ucházet scenárista, publicista a zastupitel pražské Vinoře David Smoljak. Kandidátem TOP 09 bude předseda České společnosti pro rozvoj bydlení Martin Kroh. Za ANO bude kandidovat bezpečnostní expert a pedagog Martin Hrubčík, současný předseda oblastní organizace hnutí v Praze 9.