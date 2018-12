Volný v Aréně Jaromíra Soukupa: Reportáž o Babišovi jr. byla prasárna

Hosty v pořadu Aréna Jaromíra Soukupa byli poslanci pěti parlamentních stran: Jan Volný (ANO), Pavel Kováčik (KSČM), Jaroslav Foldyna (ČSSD), Jan Zahradil (ODS) a Radovan Vích (SPD). Společně s moderátorem a generálním ředitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem probrali aktuální politickou situaci, věnovali se také médiím.

Úvod pořadu se nesl ve znamení evropských voleb, které se uskuteční příští rok v květnu. Soukup chtěl vědět, jak je možné, že zájem Čechů k těmto volbám neroste, ale naopak opadá. "Není to vina politiků, že se tomuto tématu příliš nevěnujete?" položil otázku.

"Bezesporu je to tak, je to naše odpovědnost, ale zase tu máme naše volby, které lidi více zajímají. Čím jsou volby vzdálenější od zájmů občana, tím menší je o ně zájem," uvedl zástupce za KSČM Kováčik.

Na něj navázal Zahradil, podle kterého to zase taková tragédie není. "Koho volby zajímají, tak má možnost si o nich zjistit spoustu informací. Navíc, když se podíváte všude po Evropě, celkově účast v evropských volbách klesá. Znamená to, že někde je něco špatně a netýká se to pouze České republiky," podotkl.

Následně se rozpoutala debata, která se týkala médií. Moderátor se svými hosty probíral ovlivňování médií, a jak to poslanci vnímají. Jako první odpověděl zástupce za hnutí ANO Jan Volný.

Tlak médií na premiéra

"Já nejsem vhodná osoba, abych tento problém mohl hodnotit, ale podívejte se, jak velký tlak dokáží vyvíjet na premiéra Babiše. Ta poslední reportáž byla nehorázná sprosťárna," uvedl. Zároveň dodal, že ho velmi zklamal přístup ostatních médií, zejména těch, které on sám považoval za seriózní. "Nikdo si informace neověřil a celou zprávu šířili dál," vyjádřil se nesouhlasně.

Zástupce strany ODS si však neodpustil poznámku, že i sám premiér má pod palcem velký mediální dům a rovnou se i novinářů zastal. "Když jsou ostatní média na premiéra ošklivé, tak ty jeho mu to zase zpět vykompenzují. Já osobně nemám s novináři problém. Jako politici se s tím musíme srovnat a musíme se naučit s médii pracovat. Ono to jde," řekl.

Okrajově ostatní upozornil, že v minulosti politici odcházeli kvůli menším kauzám. Zmínil například pád Čunka, či Grosse. "Zkrátka, když se objevilo podezření, že se daný politik dopustil nějakého přešlapu, rezignoval," uvedl a naznačil, že tomu tak aktuálně není.

Na jeho slova zareagoval Volný, který se lídra hnutí ANO zastával. "Čtete někdo MF Dnes? Vždyť to jsou ti nejhorší kritici Andreje Babiše! Ty jejich titulky, co tam vycházejí? Já když je vidím, tak mi přebíhá mráz po zádech! Babiš ta média vůbec neovládá," hájil premiéra poslanec za ANO. Dodal, že kdyby Babiš média ovlivňoval, hned by to vyšlo najevo, neboť jsou pod drobnohledem.

Novinářů se částečně zastal i poslanec za KSČM. Podle něj je důležité, jak novináři ke své práci přistupují a zdali dodržují etický kodex. "Já bych chtěl říct, že novinařina je velmi těžkou a zodpovědnou prací. Pokud žurnalista dodržuje jisté zásady, tak opravdu je hlídacím psem státu. Pokud ne a píše například na objednávku, stává se pouhým ratlíkem, který okousává lýtka kde komu," řekl.

Vích se za SPD si ke komentování médií inspiroval příkladem reportáže o Andreji Babišovi mladším. "My v SPD jsme zásadně proti tomu, aby se natáčela podprahová videa. Není to fér," vyjádřil se nesouhlasně.

Dodal, že co se týče vyváženosti a objektivity, musí zkritizovat Českou televizi, na kterou také došla řeč. "Podívejte se, jak veřejnoprávní médium funguje. Čtyři roky tam nebyl pozvaný Tomio Okamura, aby se vyjádřil například k programu. Ale Miroslav Kalousek, ten se tam vyjadřuje snad i k počasí," uzavřel téma s nadsázkou.

