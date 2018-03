Vondráček v Aréně Jaromíra Soukupa: Prezident se velezrady nedopustil

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, kterého doplnil předseda SPD Tomio Okamura, Leo Luzar z KSČM a Miloš Vystrčil za ODS. V pořadu se probírala aktuální témata, která hýbou politickou scénou.

Hned v úvodu pořadu se moderátor a generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup zaměřil na poslední události, které hýbou světem. "Zeptám se vás na kauzu Skripal. Co si o tom myslíte? Je správné podpořit Velkou Británii?" položil otázku hostům. První se slova ujal Miloš Vystrčil z ODS.

"Je evidentní, že šlo o pokus o vraždu. Já si nedovedu vysvětlit, proč by Velká Británie chtěla mít záměrně spory s Ruskem. Pokud reaguje tak, jak reaguje, má k tomu závažný důvod. Myslím si, že je správné ji podpořit. Jsme členy NATO a měli bychom svým spojencům věřit," vyjádřil své stanovisko. Na něj však vzápětí nesouhlasně navázal Tomio Okamura. "Dovolím si nesouhlasit. Zaujal bych stejné stanovisko jako například Rakousko a Švýcarsko. Nejprve bych celou věc vyšetřil a následně bych jednal," uvedl.

"Je to hodně vážná věc. Jsem rád, že pan premiér zaujal stanovisko podpory. Jsme jádrem NATO a tohle je způsob, jak dát najevo, že jsme spojenci a mohou s námi počítat," vyjádřil se Vondráček za ANO 2011. Leo Luzar k tématu podotkl, že v tomhle směru je velmi důležitá důvěra. "V minulosti jsme hodněkrát věřili," doplnil nesouhlasně.

Prověření BIS

Téma se pomalu přesunulo k související kauze, která nyní otřásla českou společností. "Prezident Miloš Zeman uložil šéfovi Bezpečnostní informační služby, aby se prověřilo, zda byl na území Česka vyvíjen nebo skladován jed novičok, kterým byl otráven exagent Skripal. Za toto rozhodnutí však prezident sklidil kritiku a byl obviněn z velezrady. Co si o tom myslíte?" otázal se Soukup, který sám jako bývalý právník vidí za snahou obvinit prezidenta z velezrady amatérismus a absolutní nepochopení práva.

"Podle mého názoru se pan prezident chová velmi zvláštně. Co se týká toho posuzování, za se jedná o porušení ústavy, tak já si myslím, že je to docela dobrá šance, aby se jeho výroky zabýval tým expertů," vyjádřil se Vystrčil. "Chcete tím tedy říct, že tohle může být velezrada?" zeptal se Soukup. "Já si myslím, že výrokem to lze obtížně učinit," opáčil Vystrčil, na kterého navázal Vondráček.

"Když se řekne velezrada, je téměř jisté, že média budou mít hodně čtenou zprávu. Nicméně si nemyslím, že tato situace naplňuje podstatu velezrady. S termíny velezrada by se mělo šetřit," vyjádřil svůj názor předseda Poslanecké sněmovny. S ním souhlasili i ostatní hosté. "Já k tomu jen dodám jeden bonmot. Kdyby blbost nadnášela, tak někteří lítají pořád," poznamenal Leo Luzar, který svou poznámkou narážel na ty, kteří prezidenta Zemana obvinili z velezrady.

Jaromír Soukup se poté ještě zeptal na kauzu David Rath. "Je v případu nějaký posun?" otázal se. Slova se ujal Okamura. "Já myslím, že jsme nějaký posun zaznamenali. David Rath vypověděl, že ty peníze byly určeny pro ČSSD a pro pana Hamáčka," řekl. Zároveň připomněl, že zaměření na nefunkční soudnictví má hnutí SPD zařazené v programu. "Není přece normální, aby se na rozsudek čekalo deset let," uzavřel téma Okamura.

