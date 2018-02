Vondráček v Duelu Jaromíra Soukupa: Babiš je v nepříjemné situaci

Generální ředitel TV Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup si pozval do pořadu Duel Jaromíra Soukupa místopředsedkyni ČSSD a bývalou ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou, kterou doplnil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček (ANO). V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se řešila témata, která hýbou politickou scénou.

"Nemyslíte si, že je těch obvinění kolem Andreje Babiše moc?" položil otázku hned v úvodu pořadu Jaromír Soukup. "Každý krok, slova, život Andreje Babiše, to vše je pod takovým drobnohledem, až je to pro nás všechny nepředstavitelné. Ne každý člověk by vydržel takový tlak, ve kterém se ocitl. Já osobně bych ho neustál," řekl Vondráček a dodal, že je přirozené, když se konkurenti spojují a cílí na toho nejsilnějšího, aby ho oslabili. "Babiš je v nepříjemné situaci," uvedl Vondráček.

"Jak se však díváte na to, že slovenský soud zamítl Babišovu žalobu ohledně toho, že je neoprávněně veden v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB jako agent?" položil další otázku moderátor pořadu a vzápětí se rozjela debata.

"Zažaloval nesprávný subjekt"

"Je to nekorektnost. Vezměte si, že se stane autonehoda, vy zažalujete viníka a po pěti letech soudních tahanic zjistíte, že jste měl zažalovat automobilku. Andrej Babiš teď jen zjistil, že zažaloval nesprávný subjekt a těch pět let tak může hodit do koše," uvedl Vondráček. Na něj navázala Valachová. "Babiš je stále evidován jako spolupracovník StB a zatím se mu nepovedlo se očistit," vyjádřila se. Jaromír Soukup však hned zareagoval a zeptal se, jak se k celé situaci staví ČSSD. "Občané jsou stejně jako my zneklidnění. Pro ČSSD to není vůbec příjemná věc. Navíc jsme dali našim voličům slib, že do koalice nepůjdeme s někým, kdo je trestně stíhaný. Dá se říct, že se pro nás nic nemění," odpověděla.

Dalším tématem bylo aktuální dění kolem kardinála Dominika Duky. Křesťanští aktivisté poslali papežovi Františkovi dopis, ve kterém vyčítají údajný Dukův příklon k nacionalismu. "Jak to vidíte vy?" tázal se moderátor obou hostů pořadu Duel Jaromíra Soukupa. "Osobně mě mrzí, že se to řeší dopisem do Vatikánu. Já bych poprosil Čechy, aby si všechny problémy nejprve řešili doma a poté až venku," vyjádřil se Vondráček. Valachová však s jeho názorem nesouhlasila: "Naopak si myslím, že pokud se část katolíků obrátí na Vatikán, tak to dle mého řeší čistě mezi sebou. My bychom měli vyčkat na výsledek. Záleží na nich, jak vyřeší svoje pravidla a morální kredity," řekla svůj názor bývalá ministryně školství.

Probíral se také nedávný útok na Floridě. Moderátor Jaromír Soukup položil bývalé ministryni školství otázku, jestli i v českých školách probíhají nějaká cvičení, která by vyškolila personál školy a samotné žáky či studenty, jak se chovat v krizových situacích. "Ano. Policie ve všech krajích nabízí školám školení a učitelé to velmi oceňují. Není to však pro ně povinnost je absolvovat," uvedla.