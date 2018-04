Vondráček v Duelu Jaromíra Soukupa: Vnitro by neměla mít ČSSD

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Duel Jaromíra Soukupa předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru a předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z hnutí ANO. V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se řešila různá témata, která hýbou politickou scénou.

Jako tradičně se v úvodu pořadu věnoval generální ředitel TV Barrandov a zároveň moderátor Jaromír Soukup aktualitám, které se přes týden staly. Svých hostů se zeptal, jak vnímají rozhodnutí pražské primátorky Adriany Krnáčové, která oznámila, že na podzim už nechce dál kandidovat. "Zvládla celé volební období a dost mi vadí, jak všichni říkají ty nesmysly o tom, že za ní padají mosty po Praze. Každý normální člověk ví, že je to nesmysl, a že jsou to jen řeči, které vycházejí zejména ze sněmovny. Podle mě byla úspěšná, a pokud se rozhodla, že nechce kandidovat, je to její rozhodnutí," řekl Vondráček.

Na něj však navázal Okamura, který jeho názor nepodporoval. "Věci, které se měly řešit, jako například nedostatek míst v mateřských školkách, problémy s parkovacími místy, nedostatek míst v domovech pro seniory, technická správa komunikací.... To všechno a ještě víc jsou věci, které Pražany zajímají a za tu dobu se nic výrazně nezměnilo," kritizoval Okamura. Vondráček s jeho vyjádřením nesouhlasil a prohodil, že všechny problémy, jako například Karta Pražana Opencard, dokázala Krnáčová vyřešit a uzavřít.

Následně se debata stočila na sestavování vlády, které aktuálně hýbe Českem. Aktuálně se hnutí ANO rozhodlo vrátit se - navzdory doporučení prezidenta Zemana opřít důvěru vlády o SPD a KSČM - k jednání o koaliční vládě s ČSSD. Jaromír Soukup chtěl vědět, jak dlouho celé vyjednávání bude ještě trvat. "Už to trvá přece jen půl roku," prohodil směrem k Radku Vondráčkovi, který nesouhlasil. "Teď už je to otázka dnů či týdnů," uvedl politik z ANO a dodal, že stále je dost času.

ANO není jediným viníkem

"Já si to nemyslím, ten čas je příliš dlouhý. To, že tu stále není sestavená vláda, to je plná odpovědnost lídra ANO Andreje Babiše. Jen se podívejte, jak je celá společnost rozdělená. Demonstruje se a lidé nesouhlasí s tím, jak dlouho to trvá," oponoval Okamura. "Rozhodně s vámi nesouhlasím. ANO není jedinou stranou, která za tento stav nese zodpovědnost. Vidím příčiny jinde a to zejména v tom, že všechny strany odmítly spolupracovat," bránil hnutí ANO Vondráček.

Anketa: Bude mít Česko do letních prázdnin vládu s důvěrou? Ano. 24 %



Ne. 63 %



Netuším, nezajímá mě to. 14 %



Následně se rozjela debata, při které se oba hosté pokusili vysvětlil stanoviska jednotlivých stran. "Řeknu to na rovinu. Při našich jednání máme vládní prohlášení ze sta procent hotové a já ho nosím pořád v tašce," vyjádřil se Okamura.

Jaromír Soukup však chtěl znát stanovisko hnutí ANO k novému vyjednávání s ČSSD. "Jak vidíte, udělali jsme ohromný kus práce, programově jsme se sladili a ztroskotalo to na jediné personální otázce," vysvětlil Vondráček. "Znamená to, že nyní ČSSD ustoupíte a nabídnete jim požadované ministerstvo vnitra?" zeptal se pohotově Soukup.

"My jsme neříkali, že za každou cenu chceme vnitro, my jen říkáme, že moc nechceme, aby ho mělo znovu ČSSD. Chceme, aby tam přišel také někdo jiný," vysvětlil Vondráček.

Moderátor pořadu však chtěl vědět, proč strana SPD a hnutí ANO nevyjednává. "Kde je ten nejklíčovější problém?" zeptal se Soukup svých hostů. "Nejzásadnější rozpor je ten vítr z Bruselu, o kterém kolega Okamura stále tak mluví. My jsme proevropští, hnutí SPD není. Předseda SPD chce vystoupit z Evropské unie, my uděláme všechno proto, aby se tak nestalo. Pokud by Česko odešlo z EU, byla by to pro zemi katastrofa," řekl Vondráček.

Tomio Okamura na něj hned navázal, aby vysvětlil, jaké stanovisko zaujalo hnutí SPD. "Pokud je právě tohle důvodem nějakých zádrhelů, tak my navrhujeme, aby se referendum o mezinárodních smlouvách ještě následně ratifikovalo oběma komorami Parlamentu ČR. Navíc, my nechceme vystoupit z Evropské unie, ale chceme její transformaci," uzavřel téma Okamura.

