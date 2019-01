Vražda starosty: Babiš je zděšený, Petříček ji odsoudil

Premiér Andrej Babiš (ANO) je zděšený z vraždy gdaňského starosty Pawla Adamowicze. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ji odsoudil jako hanebný čin a označil za tragédii. Oba vyjádřili soustrast rodině zavražděného i Polsku. Čin odsuzují i čeští opoziční politici.

Babiš se o činu dozvěděl při návštěvě Singapuru. "Upřímnou soustrast rodině a všem blízkým. Jsem zděšený, že se něco podobného stalo v Polsku. Tyhle šílené věci nikdy nepochopím," napsal na twitteru.

Petříček v anglicky psaném příspěvku vyjádřil soustrast polskému národu. "Smrt gdaňského starosty Pawla Adamowicze je velká tragédie nejen pro Gdaňsk a Polsko, ale pro celou Evropu a její občany. Je třeba jasně říct, že všichni bez ohledu na rozdílné politické názory odsuzujeme tento hanebný čin," uvedl.

1/2 I would like to extend my sincere condolences to the Polish people. The death of Paweł Adamowicz, Mayor of the City of Gdansk, is a great tragedy not only for Gdansk and Poland but for the whole of Europe and its citizens. https://t.co/VC5kujkosN