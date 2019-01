Výměna Ťoka? Politolog: Dávám tomu půl roku

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevylučuje v letošním roce rekonstrukci své koaliční vlády. Komunisté současně vyjádřili nespokojenost s prací několika ministrů. V rozhovoru pro online deník TÝDEN.CZ se k tomu vyjádřil politolog Jan Kubáček. Ten mimo jiné poukázal na chyby, kterých se dopustil šéf resortu dopravy Dan Ťok během prosincového kolapsu na D1. Zároveň předpověděl, které z ministrů se chystá premiér nahradit.

Co si myslíte o případné rekonstrukci koaliční vlády, kterou Andrej Babiš v letošním roce nevylučuje?

Rekonstrukce koaliční vlády se dělá v situaci, kdy je vidina problému a premiér si chce udržet aktivitu. Zároveň dodává jistou energii a dynamiku vládě. Možná se blíží nějaký problém v oblasti dopravy, který je neřešený a premiér se snaží udržet svoji akceschopnost a aktivitu právě tlakem na ministra a jeho činnost. Na druhou stranu se může jednat o způsob, jak dodat politice nové téma a znovu připomenout, kdo je hlavou vlády.

Podle šéfa komunistů Vojtěcha Filipa je ministr dopravy Dan Ťok příliš hodný na své podřízené firmy. Domníváte se, že by měl přitvrdit?

Ukazuje se, že tam je skutečně dlouhodobý problém. Ministr Ťok už měl v jednu chvíli skutečně blízko ke svému odchodu a premiér Babiš ho vrátil zpět do hry. Možná je tam ale nějaká nová okolnost, o které ještě jako široká veřejnost nevíme. Mohlo by se jednat o problémy v oblasti investic. Existuje také možnost, že už má premiér nástupce a je připravený tu změnu udělat. Vždy měl k Ťokovi výhrady, ale nikdy podle mě neměl člověka, se kterým by se ztotožnil. Dan Ťok tam zůstával tak trochu jako z nouze ctnost.

Ťok měl být podle Babiše během prosincového kolapsu na D1 přímo na místě a situaci řešit. Postupoval podle vás ministr dopravy správně?

Myslím si, že to ministr dopravy velmi podcenil, on vyznává úplně jiný styl než Babiš. Ten se inspiroval na mnoha místech v zahraničí. Tam, když nastane průšvih, tak je nejvyšší představitel fyzicky přítomný na místě. Ministr Ťok v tomhle naopak jede na takovou tu úřednickou linii. To znamená, že nechá dotyčný problém nějakým způsobem řešit, a až potom si vytáhne data a výsledky. Reaguje v podstatě až na hněv veřejnosti.

Já rozumím tomu, že by tam dramaticky nic nezměnil. Je však pravda, že když bude přítomný ministr, tak budou organizace "makat jinak". Více by se snažilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), více by snažila policie a firma by se dostala pod tlak. Takže ono to svou logiku má, proč na místa problému vyrážejí hejtmani. Aktivní poloha má své odůvodnění a nikdy nic nezkazila.

Pokud by byl ministr dopravy Dan Ťok skutečně odvolán, kdo by mohl být podle vás jeho nástupcem?

Přiznám se, že se v té problematice tolik nepohybuji, ale usuzoval bych, že to bude člověk, se kterým premiér dlouhodobě spolupracuje v oblasti dopravy. Dotyčný bude zároveň respektovaný v oboru a bude mít primární loajalitu vůči premiérovi.

Vojtěch Filip současně kritizuje také ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Jakých zásadních chyb se podle vás ministr dopustil?

Ministr Vojtěch podcenil takovou tu průběžnou komunikaci s pacienty. Odborná sféra ho zná velmi dobře, myslím tím lékaře, sestry a ředitelé nemocnic, ale pacienti s ním tu zkušenost nemají. Jednoduše nevidí konkrétní rozhodnutí v jejich prospěch. To je pro ministra zdravotnictví vždy naprosto klíčové, pokud tam nezíská povědomí, tak si dlouhodobě nevytváří pozici v politice. Není tady problém, že by ministr nebyl aktivní, ale že zatím nevyrazil do terénu, řadu věcí by mohl komunikovat přímo s pacienty. Chtělo by to opustit pole působnosti odborné veřejnosti a zaměřit se na tu klíčovou, masovou, což je ta pacientská.

Kdo by mohl ministra Vojtěcha v resortu nahradit?

V tomhle případě nepředpokládám, že dojde k jeho odvolání. Spíš půjde o změnu v komunikaci výsledků práce. Pro Andreje Babiše je důležité, že tam má mladou tvář politika, a to je pro něj strategicky významné, protože může cílit na mladší voliče a odehrávat vícegenerační styl politiky. Takže ho Babiš spíše povede k výsledkům a změnám v komunikaci.

V případě ministra dopravy však odvolání podle vás hrozí. V jakém časovém horizontu?

Odhaduji, že k nějaké obměně dojde během následujícího půl roku. Vzhledem k termínům příprav dopravních staveb, kde šlo ve většině případů o zpoždění, si myslím, že je to skutečně jenom otázka času. Odvolání ministra dopravy bude odvislé buď od problému, který bude neřešitelný, nebo bude mít premiér připraveného nástupce.

Jakou změnu by mohlo Ťokovo odvolání zapříčinit?

Ta změna se bude konat rychle, velmi jednoznačně. Bude to opravdu ze dne na den, okamžitě a bezbolestně, aby to přijala veřejnost. Andrej Babiš tím vytvoří určitý tlak na sociální demokracii (ČSSD). Protože on teď bude tím, kdo se rozhodl pro změnu, zatímco ČSSD vyčkávala.