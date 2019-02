Vyplácení restitucí církvím by mělo zůstat kultuře, říká Staněk

Vyplácení finanční náhrady a příspěvku na podporu činnosti církví by podle ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) mělo zůstat v gesci jeho úřadu. S nápadem převést agendu církví pod ministerstvo financí přišel předseda hnutí ANO Andrej Babiš při svém prvním pokusu o sestavování vlády. Převod zmiňuje také programové prohlášení současné vlády. Staněk ve středu řekl, že převod by neměl žádný smysl a neví, kde myšlenka vznikla.

Babiš argumentoval tím, že na výdaje spojené s církvemi činí skoro 29 procent rozpočtu ministerstva kultury, kam církve spadají. Hnutí ANO chce pro kulturu vyšší rozpočet a církve by se do toho podle něj neměly počítat, uváděl.

"V tuto chvíli to není téma. Je to jenom převodní mechanismus, peníze dostáváme ze státního rozpočtu a podle předem daných částek je zase vyplatíme," řekl Staněk. Změna by podle něj nikomu nic nepřinesla, ubyla by administrativa ministerstvu kultury, přibyla by ale na druhém ministerstvu. "Nemá to žádný efekt, ani nevím, proč ta myšlenka vznikla."

Ministerstvo kultury vyplácí ročně církvím, které se státem uzavřely dohodu, přibližně dvoumiliardovou splátku finanční náhrady. Tu dostávají za majetek, který stát nemůže v rámci zákona o majetkovém vyrovnání vydat. Přes ministerstvo kultury je také ročně vyplácen státní příspěvek na činnost církví, jeho velkou část tvoří platy duchovních. Ten se po přijetí zákona, který znamená také odluku státu od církví, každým rokem snižuje, až nebude žádný. Letos činí přibližně 1,3 miliardy korun.

Staněk dnes zopakoval nápad na to, že by na opravy kulturních památek mohla jít daň z finančních náhrad. Sněmovna koncem ledna schválila komunistický návrh na jejich zdanění, což byla podmínka komunistů pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Návrh nyní posoudí Senát. Opozice i komunisté očekávají, že spor o zdanění skončí u Ústavního soudu. Podle zástupce České biskupské konference je novela vítězstvím populismu nad zdravým rozumem a právním státem.