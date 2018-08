Vznikla Moravská a Slezská pirátská strana, Piráti se distancují

Na ministerstvu vnitra se registrovala Moravská a Slezská pirátská strana, chce se stát alternativou k parlamentní České pirátské straně. Informoval o tom zmocněnec přípravného výboru nové strany Karel Světnička, podle něhož uskupení postavilo dva kandidáty do letošních senátních voleb. Česká pirátská strana se od vzniku nové strany distancuje a chystá se Světničkovi odebrat status registrovaného příznivce.

Ministerstvo vnitra zaregistrovalo Moravskou a Slezskou pirátskou stranu dnes. Uskupení má oficiální zkratku MS Piráti a sídlí v Praze 6. "Je to reakce na současnou politiku a zaměření České pirátské strany," uvedl ke vzniku nové strany Světnička.

Světnička řekl, že Moravská a Slezská pirátská strana postavila kandidáty do Senátu ve volebních obvodech Rokycany a Karviná. V Rokycanech bude kandidovat bývalý politický vězeň Michal Drabík, v Karviné Světnička. Obě kandidatury byly podány za politickou stranu. Podle Světničky by neměl být problém, že byla strana registrována až dnes, přestože lhůta pro podání kandidatury byla do 31. července. Do pátku totiž běží lhůta, v níž je možné opravit případné chyby u kandidátů.

Podle mluvčí České pirátské strany Karolíny Sadílkové byl Světnička jedním z registrovaných příznivců parlamentního uskupení. Usiloval také o to, aby ho Piráti nasadili do senátních voleb. "Při snaze získat nominaci na senátní kandidátku za Piráty v Moravskoslezském kraji však obdržel nula hlasů z 20. I tento zcela jasný neúspěch patrně vedl k jeho údajné aktivitě či spíše manipulativní snaze o založení jakési moravské odnože pirátské strany. Česká pirátská strana se tímto distancuje od těchto aktivit zmíněného Karla Světničky a dementuje veškerá jeho smyšlená vyjádření," uvedla na dotaz ČTK Sadílková.

"S aktivitami pana Světničky nemají Piráti nic společného," sdělila Sadílková. "Nyní ještě bude u pana Světničky zahájen proces odebrání statutu registrovaného příznivce."