Zákaz práce europoslance pro české úřady vláda nejspíš odmítne

Pravděpodobně s nesouhlasným stanoviskem vlády budou zákonodárci projednávat návrh Pirátů, který by budoucím europoslancům zakázal práci pro české úřady. Kabinet ANO a ČSSD podle podkladů pro středeční schůzi poukáže na to, že neslučitelnost funkcí by byla pro poslance Evropského parlamentu širší než pro poslance sněmovny a pro senátory.

"Navrhovaná úprava nastavuje bez náležitého zdůvodnění přísnější pravidlo neslučitelnosti funkcí a dopadá například i na právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární či umělecké činnosti, ale i na výhradně pomocné, servisní či manuální práce," stojí v předběžném stanovisku pro poslance, které bude kabinet schvalovat.

Piráti novelou reagovali na situaci na ministerstvu zahraničí, kde ve funkci politického tajemníka působí europoslanec Miroslav Poche (ČSSD). Pozici převzal poté, co ho prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat ministrem zahraničí. Pirátská předloha nezahrnuje jen práci pro ministerstva, ale také třeba pro kraje, pro města a pro obce.

Europoslancům, kteří by začali pro český úřad pracovat, by mandát v Evropském parlamentu zanikl. Podle vládních legislativců by se jednalo třeba v případě vědecké nebo pedagogické práce o nepřiměřený následek.

Bez ohledu na stanovisko vlády budou o předloze rozhodovat poslanci, pokud by ji schválili, týkala by se až nových europoslanců zvolených v příštích volbách do Evropského parlamentu. Uskuteční se v roce 2019. Na Pocheho by tedy nyní nedopadla.

ČSSD navrhla Pocheho na ministra zahraničí v koaliční vládě s ANO, Zeman ho ale odmítl do funkce jmenovat. ČSSD jiného kandidáta nenavrhla, řízením diplomacie byl dočasně pověřen předseda sociální demokracie a ministr vnitra Jan Hamáček. ČSSD říká, že chce situaci vyřešit po obecních a komunálních volbách, konkrétně do konce října.