Zákon o sociálním bydlení asi nevznikne, vláda podpoří výstavbu

Samostatný zákon o sociálním bydlení v Česku zřejmě nevznikne. Vláda se soustředí na svůj program výstavby bytů a dotace pro obce. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) po jednání s ministry a zástupci starostů o řešení situace lidí v ghettech.

Vláda se v programovém prohlášení v kapitole o bytové politice zavázala, že připraví zákon o sociálním bydlení. V textu stojí, že norma bude řešit potřeby lidí v nouzi, vytvoří podmínky pro obce a v sociálním bytě bude sociální a výchovná práce. Radnice budou po investorech moci také požadovat, aby určitý podíl bytového projektu tvořily levné byty.

Zákon o sociálním bydlení mělo nyní připravovat ministerstvo pro místní rozvoj, které je ve správě ANO. V minulém volebním období jeho návrh sepsalo ministerstvo práce pod vedením ČSSD. Tehdejší vláda ČSSD, ANO a lidovců se na normě nedokázala dohodnout. Spory panovaly hlavně mezi ANO a ČSSD. Strany nenašly třeba shodu v tom, kdo by měl mít na sociální bydlení nárok. Vadil i původní návrh, že by obce měly povinnost ve svém bytovém fondu mít určité procento sociálních bytů.

"My si myslíme, že potřebujeme stavět byty. A ten program výstavba, který připravila paní ministryně Dostálová (Klára Dostálová za ANO), to řeší. V minulém období jsme se na tom nedomluvili (na zákoně), toto je nový návrh, který ani nevyžaduje zákon. Nutit obce a dávat jim povinnost, aby stavěly, by určitě neprošlo," uvedl Babiš.

Podle premiéra Dostálová ve svém programu pro výstavbu určuje i kategorie lidí, kteří by na nový obecní byt z dotací mohli dosáhnout. Babiš upřesnil, že se to týká asi 65 tisíc lidí. Zhruba s takovým počtem počítalo ministerstvo pro místní rozvoj i v minulém volebním období. Ministerstvo práce naopak tehdy zvažovalo pomoc pro výrazně vyšší počet lidí.

Předseda vlády řekl, že pokud se radnice rozhodnou byty stavět, mohou případně až na pětinu bytů dostat od státu stoprocentní dotaci. Sama obec a město si pak určí, koho z potřebných v tomto bydlení ubytuje.

Po samostatném zákoně o sociálním bydlení volají už léta odborníci, některá města i organizace, které se věnují lidem v nouzi. Podle těchto organizací by obce měly mít povinnost svým obyvatelům pomoci a bydlení potřebným zajistit. Nemusí to být jen v obecních bytech, ale třeba v nájmu u soukromníků. Nájemníkům by se měli věnovat sociální pracovníci, měli by jim pomoci obtížnou situaci zvládnout.

Podle náměstka brněnského primátora Matěje Hollana (Žít Brno), který se jednání zúčastnil, je přijetí zákona s komplexním řešením pro zlepšení situace zásadní. "Bez sociální práce to nejde a samostatná investiční výstavba nic nevyřeší," uvedl Hollan po jednání na svém Facebooku.

Mnohé radnice a organizace se snaží problémy lidí bez řádného domova řešit už nyní i bez zákona o sociálním bydlení. Brno má projekt Rapid Re-housing, v němž přestěhovalo z ubytoven do bytů 50 rodin. Pracovali s nimi sociální pracovníci. Celkem 48 domácnostem se smlouva po roce prodloužila, za bydlení nic nedlužily. Dávky na úhradu bytu dostávalo za přiměřené nájemné město jako pronajímatel.