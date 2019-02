Zaorálek k summitu: Administrativy obou stran jsou slabé

Nedosažení dohody mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem je mimo jiné dáno nevýkonnou administrativou na obou stranách. Řekl to předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD). Stejně jako místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek nebyl překvapen, že summit ve vietnamské Hanoji skončil bez výrazného průlomu.

Administrativa je podle Zaorálka slabá nejen na severokorejské straně, ale i na americké. "Protože tam byli odejiti hlavní experti na Severní Koreu, tak se nelze divit, že to dělají lidi, kteří nejsou ani znalci. Proto mám od začátku pochyby, že jsou schopni připravit něco, co přinese výsledek," řekl. "Dosáhnout výsledku v takových jednáních je velmi obtížné, chce to mít velmi dobře promyšlený plán a domluvit se na určitém harmonogramu, který pak plní obě strany." Přesto podle něj nebylo jednání bezvýznamné, důležité bylo zejména pro Jižní Koreu.

Podle Trumpa vyjádřil Kim Čong-un ochotu uzavřít nejvýznamnější severokorejské jaderné zařízení v Jongbjonu, za to však požadovala severokorejská delegace zrušení všech sankcí vůči KLDR, což nešlo udělat. Ženíšek tento krok ocenil. Dvoudenní jednání skončilo bez dohody, což podle místopředsedy TOP 09 nebylo překvapivé. V Hanoji nebylo podepsáno společné prohlášení, zrušen byl také plánovaný společný oběd obou státníků.

"Obě dvě strany mají úplně nerealistické představy o tom, co chtějí, a nejsou schopny si je sdělit a ani se poslouchat," poznamenal Zaorálek. Hrozí tak určitá frustrace, jež může vést naopak ke zhoršení vztahů, míní. Požadavky obou stran neumožňují přijatelnou dohodu, která by otázku jaderných zbraní na Korejském poloostrově definitivně vyřešila, také podle místopředsedy Pirátů Mikuláše Peksy. "Současný politický pat nelze podle mého názoru prolomit bez diskuse o liberalizaci režimu KLDR, rozvojové spolupráci a dalších tématech," konstatoval.

"Po nedokončeném summitu oceňuji rozhodnost a jasný postoj amerického prezidenta. Nelze žádat zrušení sankcí a zároveň si ponechat byť jen část nukleárního programu. Domnívám se, že právě jasná slova a jasné požadavky jsou asijským politickým vůdcům dobře srozumitelné," napsal lidovecký poslanec Jiří Mihola. Nerozuměl ale Trumpovým slovům na adresu Kima jakožto schopného politika. "Ale možná to byl jen diplomatický tah nebo nepřesná interpretace médií," uvedl Mihola.

Podobně se vyjádřil první místopředseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. "Je vidět, že diplomacie Donalda Trumpa postavená jen na divadelním efektu navenek k výsledkům prostě nevede. S diktaturou nelze vyjednávat tak, že o Kimovi řeknete, že je velký vůdce, a čekat, že to přinese reálnou dohodu," poznamenal.