Zástupci stran budou s Hamáčkem jednat o podmínkách pro Brity

O zrychleném schvalování vládního návrhu zákona, který má zajistit ochranu Britů žijících v Česku v případě odchodu Velké Británie z EU bez dohody, bude ve čtvrtek dopoledne na ministerstvu vnitra jednat vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) se zástupci všech sněmovních stran. Část z nich před schůzkou uvedla, že vládní návrh podpoří. Přejí si, aby podobná pravidla pro Čechy žijící v Británii přijali tamní zákonodárci. Zástupci některých stran se chtějí rozhodnout až na základě debaty.

"Ano, budeme pro. Ten zákon je nutný a velmi důležitý," napsal předseda STAN Petr Gazdík. Na schůzce hnutí zastoupí šéf poslaneckého klubu Jan Farský. Také TOP 09 vládní návrh podporuje. "Je to recipročně v zájmu českých občanů, kteří žijí v Británii. Abychom v případě tvrdého brexitu byli schopni ochránit práva Čechů žijících ve Velké Británii, musíme stejná práva poskytnout Britům žijícím na území České republiky," řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Vzhledem k tomu, že jde o sněmovní agendu, na jednání za TOP 09 přijde místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

"Zúčastním se a po posouzení na klubu se rozhodneme o dalším postupu," řekl předseda sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik. SPD bude na schůzce podle předsedy Tomia Okamury reprezentovat poslanec Jan Hrnčíř. "Ten nás teprve seznámí s návrhem ministra Hamáčka, takže závěr uděláme až poté. Samozřejmě prosazujeme, aby pokračovaly dobré bilaterální vztahy, které jsou výhodné i pro naše občany," řekl Okamura.

Za ODS a lidovce se jednání zúčastní senátoři těchto stran - Miloš Vystrčil a Václav Hampl. Piráty bude reprezentovat místopředseda Mikuláš Peksa. "Všeobecně se k tomu stavíme vstřícně, je třeba minimalizovat škody spojené s brexitem," řekl.

Kabinet poslal do Sněmovny zákon upravující vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody, před týdnem. Návrh počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během něhož bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Podle britského velvyslance Nicka Archera je návrh zákona v porovnání s plány ostatních zemí EU k Britům nejvstřícnější. "Plán České republiky se jeví jako nejštědřejší z návrhů, které doposud učinil kterýkoli členský stát, aby se Britové usadili," uvedl na twitteru.