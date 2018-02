Zeman: Duka je vlastenec. Požádám papeže, aby mu mandát prodloužil

Prezident Miloš Zeman se obrátí na papeže Františka s žádostí, aby prodloužil mandát kardinálu Dominiku Dukovi. Zeman to řekl v pořadu televize Barrandov TÝDEN S PREZIDENTEM.

Prezident považuje Duku za výraznou osobnost a vlastence. Skupinu českých katolíků, kteří sepsali dopis žádající papeže o to, aby Dukovi mandát neprodlužoval, označil prezident za "pisklouny".

Výzvu křesťanských aktivistů papeži považuje Zeman za udavačský dopis. "Já jsem se rozhodl, že i když se zásadně do věcí katolické církve nemontuji, že se jako hlava České republiky obrátím na Svatého otce s žádostí, aby prodloužil kardinálu Dukovi jeho mandát," řekl Zeman v rozhovoru s generálním ředitelem TV Barrandov a předsedou představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromírem Soukupem.

Prezident uvedl, že Duku zná řadu let a přál by si, aby katolický klérus měl více tak výrazných osobností. "Dominik Duka je vlastenec," dodal Zeman s tím, že je to vlastnost, která není u vysoce postavených kněží v Česku obvyklá. Připomněl také Dukovu minulost politického vězně v dobách komunismu. "Rád bych věděl, kolik z těch pisklounů by mělo odvahu státi se v těžké době politickým vězněm."

Křesťanští aktivisté vyčítají Dukovi údajný příklon k nacionalismu a krajní pravici. Na Dukovi se jim nelíbí také to, že "rád používá okázalé insignie moci". Uvedli to v dopise papeži, který představili tuto středu na happeningu před Arcibiskupským palácem.

Duka koncem dubna oslaví 75. narozeniny. Dosáhne tak věku, kdy musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Papež mu ovšem může prodloužit mandát.

Papež demisi nepřijal například v případě Dukova předchůdce Miloslava Vlka, jemuž Benedikt XVI. mandát v roce 2007 o dva roky prodloužil.

Za Duku se v minulých dnech postavil i exprezident Václav Klaus. Prostřednictvím svého Institutu ve středu napsal, že dopis aktivistů navazuje na nejhorší udavačskou tradici českých dějin. Institut VK v této souvislosti připomíná dopis "99 pragováků" z roku 1968. Duka se podle Klausova institutu o českou katolickou církev zasloužil v posledních desetiletích víc než další církevní hodnostáři.

Institut na Dukovi oceňuje zejména to, že dal církvi vlídnou a otevřenou tvář vůči státu i občanům, zastavil souboj o svatovítskou katedrálu a přispěl k prosazení církevních restitucí. "Je primasem českým. Cítí proto odpovědnost za svůj národ a právem se obává umělého vytváření muslimských minorit masovou migrací," uvádí. Podle IVK ale nejde pouze o dopis či petici proti Dukovi, ale o společenskou diskusi a její svobodu.

Dopis pragováků z roku 1968 posloužil tehdejším komunistům jako reprezentativní hlas československé dělnické třídy k ospravedlnění intervence vojsk Varšavské smlouvy. Dopis, jehož iniciátorem prý byl velitel Lidových milicí v pražské automobilce Praga (tehdy Automobilové závody Klementa Gottwalda), byl údajně 23. července předán na sovětské velvyslanectví a 30. července 1968 jej publikoval na titulní straně sovětský deník Pravda.