Zeman: Na sjezdu ČSSD žádného kandidáta nepodpořím

Prezident Miloš Zeman v projevu na nadcházejícím sjezdu ČSSD výslovně nepodpoří žádného z kandidátů na předsedu nebo místopředsedu strany. Řekl to dnes ve svém prvním povolebním televizním vystoupení v TV Barrandov. Poznamenal, že sociální demokracie je na dně a vnitřně rozpolcená. Zároveň řekl, že nevidí důvod, aby zval zástupce politických stran na konzultace kvůli sestavování vlády. Výjimkou by mohlo být setkání se zástupci stran, které zvažují podporu menšinovému kabinetu Andreje Babiše (ANO).

Zemana na sjezd pozval úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec. Na poslední sjezd sociální demokracie, kterou v minulosti vedl, Zeman pozvánku nedostal. Prezident poznamenal, že rád po dlouhé době přijede a řekne svůj názor, který nebude vnucovat. Co konkrétně kandidátům poví, nechtěl nyní sdělovat. "Slibují vám, že neukážu prstem na žádného z kandidátů na předsedu nebo místopředsedu," řekl Zeman v televizi k vyslovení případné podpory některému z nich. Připomněl, že ho v prezidentské volbě podpořili všichni tři kandidáti na předsedu, ale že se zároveň další straníci vyslovili pro jeho protikandidáta Jiřího Drahoše.

V pořadu, který byl natáčen dnes před večeří Zemana s premiérem v demisi Babišem v Lánech, se také vyjádřil k sestavování vlády. Odmítl, že by Babišovi nyní po prezidentské volbě házel klacky pod nohy. Bude se ho snažit podporovat, protože ho sám premiérem jmenoval a jiného možného premiéra nevidí, řekl.

Zeman podotkl, že hlavní role nyní náleží předsedovi vlády. Jako prezident podle něj může pomoci při spojování těch, kteří jsou ochotni vládu tolerovat. Ve Sněmovně jsou podle něj dva nebo tři subjekty, které toleranci vládě zvažují. Tolerance menšinové vlády odborníků musí být podle Zemana "samozřejmě vykoupena nějakými podmínkami", třeba programovými nebo personálními. "Nebude to znamenat, že ti partneři vstoupí přímo do vlády, ale chcete-li to tak nazvat, budou v nižších patrech, třeba na úrovni náměstků, a tam budou tu vládu ovlivňovat," řekl Zeman. Domnívá se, že si Babiš v jednáních vede docela dobře. K moderování jednání o sestavení vlády by přistoupil jen v okamžiku, kdy ho obě strany v kritické situaci o moderování požádají.

Odmítl dřívější vyjádření Babiše o možném konání předčasných voleb. Zopakoval, že z pozice prezidenta předčasné volby nevypíše, ani když nebude vláda sestavena na třetí pokus. Nevěří zároveň tomu, že by se našel dostatečný počet poslanců, který je potřeba k vypsání předčasných voleb Poslaneckou sněmovnou.

Pokud by Babiš ustoupil z pozice premiéra, udělal by podle Zemana hloupý krok, protože v politice se neopouští pozice, které se dobudou.