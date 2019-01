Zeman nepovažuje brexit bez dohody za katastrofu

Prezident Miloš Zeman si nemyslí, že případný odchod Velké Británie z Evropské unie bez vyjednané dohody bude katastrofa. Nepříjemnosti asi budou, řekl v televizi Barrandov. Plně podporuje zákon, který pro případ takzvaného tvrdého brexitu připravila česká vláda. Očekává, že po vystoupeni Británie se sníží částka z EU pro Česko, protože v unijním rozpočtu bude chybět britský příspěvek.

Britští poslanci v úterý odmítli dohodu o odchodu Británie z EU, kterou sjednala vláda Theresy Mayové s unijními vyjednávači. Návrh na další postup Mayová představí v parlamentu příští pondělí. Pokud se nepodaří dohodu schválit nebo odložit termín vystoupení, může 29. března nastat takzvaný tvrdý nebo neřízený brexit. "Nemyslím si, že to bude katastrofa, i když určité nepříjemnosti tam asi budou," řekl Zeman na otázku na dopady tvrdého brexitu. Mayová podle něj ve vyjednávání s EU nevystupuje příliš přesvědčivě.

Národním zájmem je podle Zemana ochrana českých exportérů a ochrana asi 100 tisíců českých občanů, kteří v Británii pracují nebo studují. Věří, že tito lidé nebudou ohroženi, ale musí se pro to něco dělat. "Plně podporuji vládní návrh zákona o bilaterálních vztazích s Británií," řekl.

Kabinet poslal před týdnem do Sněmovny zákon upravující vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody. Návrh počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během něhož bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Vetovat zrychlené projednání zákona se nechystá žádná ze sněmovních stran. Očekávají ale stejně vstřícný postoj britské strany.