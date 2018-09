Zeman: O využití eurodotací by státy měly rozhodovat samy

Evropská komise by podle prezidenta Miloše Zemana neměla členským státům přesně určovat, do čeho mají investovat evropské dotace. O využití evropských dotací by podle prezidenta měly rozhodovat státy, což by zvýšilo efektivitu těchto investic. "Každá země má jiné podmínky," řekl dnes Zeman v Olomouci, kde zahájil třídenní návštěvu Olomouckého kraje.

Podle prezidenta celkové příjmy evropského rozpočtu, ze kterého jsou dotace vypláceny, kvůli brexitu klesnou zhruba o 15 procent, protože Velká Británie byla čistým plátcem do evropské pokladny a její odchod způsobí zhruba tak vysoký výpadek na straně příjmů.

"Můj názor je, že s tím bychom se jakžtakž měli smířit. Ale to, za co bychom skutečně měli bojovat, je, aby nám EK nepředepisovala:´tohle máte dát na zemědělství, tohle na vědu a výzkum, tohle na dopravní infrastrukturu´, protože každá země má jiné podmínky a platí-li známý princip subsidiarity, tak ať si o tom rozhoduje sama," uvedl.

Podle Zemana se v opačném případě může stát, že EK předepíše výdajovou strukturu rozpočtu z evropských dotací, která bude málo nebo vůbec efektivní.

Zeman se v Olomouci zmínil o návštěvě Německa, kde se minulý týden setkal s kancléřkou Angelou Merkelovou a prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Zeman řekl, že v Německu hovořil zejména o ekonomické spolupráci. Otázka migračních kvót je podle něj už "passé". "Paní kancléřka sama veřejně prohlásila, že to byl chybný projekt. Stejně tak Dublin IV, který je vlastně jenom variací na migrační kvóty. Takže domnívám se, že i když některé politiky napadne tuto otázku oživit, tak už nebude tak aktuální," uvedl.

Merkelová ale zatím podle všeho výslovně neuznala, že by kvóty byly chybou. Kancléřka stále prosazuje solidární rozdělení běženců v Evropě a kriticky vidí především fakt, že rozhodnutí o kvótách bylo v roce 2015 prosazeno navzdory odporu několika členských zemí, mezi nimiž bylo i Česko. To podle ní nepřispělo ke smíru v Evropě.