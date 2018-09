Zeman ocení učitelku, která zachránila život čtyřem dětem

Prezident Miloš Zeman udělí v říjnu státní vyznamenání učitelce mateřské školy z Jívové na Olomoucku Darině Nešporové za záchranu života předškoláků při loňské dopravní nehodě na Olomoucku. Zeman to oznámil při zahájení návštěvy Olomouckého kraje. Učitelka před řítícím se autem duchapřítomně odstrčila tři děti, čtvrté nakonec zalehla, čímž mu zachránila život. Sama byla vážně zraněná. Zeman každý rok u příležitosti státního svátku 28. října vyznamenává tři až čtyři desítky lidí.

"Mezi vyznamenanými tak bude mít Olomouc svého zástupce. Neříkám jediného zástupce, ale na vaše přání i tuto zástupkyni," řekl Zeman při svém vystoupení na krajském zastupitelstvu.

Žena již obdržela medaili za svou pohotovou záchranu dětí od hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) loni v září při zasedání krajského zastupitelstva. Podle hejtmana prokázala obrovské hrdinství a přístup, který by ji všichni mohli závidět. "Těžko dokážeme vyhodnotit, jak bychom se my v takové situaci zachovali. Svědomí a rozum něco velí, ale co by velela poté skutečnost, to nikdo nedokáže predikovat, pokud by to nezažil na vlastní kůži," řekl Okleštěk.

Nehoda se stala loni v polovině června na lesní cestě nedaleko Jívové. Na skupinku předškoláků, kteří byli na procházce, se zničehonic vyřítilo osobní auto jedoucí od Jívové na Dolany. Vůz vyjel ze silnice a pokračoval až na lesní cestu. Nešporová nejprve odstrčila do bezpečí tři děti, poté ochránila svým tělem malého chlapce před vozidlem, které je oba zavalilo. Chlapec z nehody vyvázl s lehkým zraněním, učitelka musela být zpoza auta vyproštěna a nehodu odnesla vážným zraněním.

Zeman při své šesté návštěvě Olomouckého kraje v prezidentské funkci postupně navštíví Kojetín a Luboměř pod Strážnou na Přerovsku, Přerov a Mikulovice na Jesenicku. Návštěvu zakončí ve středu odpoledne na nejvyšší moravskoslezské hoře Pradědu, kde ho čeká jednání s hejtmany Olomouckého a Moravskoslezského kraje.