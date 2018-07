Zeman přijal demisi Krčála. Maláčovou jmenuje příští týden

Prezident Miloš Zeman přijal demisi ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD), informoval o tom mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Zeman už dopoledne ČTK řekl, že s kandidátkou na ministryni Janou Maláčovou (ČSSD) se setká příští týden. Předpokládá, že ji poté jmenuje členkou vlády. Návrh na Krčálovu demisi prezidentovi zaslal premiér Andrej Babiš (ANO).

Demisi Zeman dostal ráno, rozhodl se ji bez přítomnosti Krčála přijmout ještě ve středu. "Příští týden si pozvu paní Maláčovou. Promiňte mi ten bonmot, ale pevně doufám, že to není manželka Zdeňka Bakaly," řekl. Choť podnikatele a bývalého majitele OKD Bakaly Michaela se za svobodna jmenovala Maláčová.

Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 18. července 2018 demisi Petra Krčála, ministra pověřeného řízením Ministerstva práce a sociálních věcí, a to ke dni 18. července 2018. - Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 18. července 2018

Zeman dodal, že předpokládá jmenování Maláčové ještě příští týden. Poznamenal, že se s ní nikdy nepotkal. "Přečetl jsem si některé údaje z jejího životopisu. Oceňuji, že absolvovala dvě prestižní vysoké školy. Tady bych položil důraz na to slovo prestižní a těším se, až se s ní seznámím," řekl prezident. Krčál nabídl demisi v úterý kvůli podezření z plagiátorství v bakalářské práci.

Konec kvůli plagiátorství je adekvátní

"Plagiátorství je krádež svého druhu, krádež duševního vlastnictví jiné osoby a jakýkoli ministr, kterému je prokázána krádež, by měl odstoupit," řekl Zeman. Dodal, že takový člověk by měl mít dostatek sebekritiky, aby na funkci vůbec neaspiroval. "Nehledě na to, že by si tím ušetřil mohutnou ostudu."

Krčálova náhradnice Maláčová působila rok jako vedoucí oddělení institucionální komunikace Evropské unie při úřadu vlády. Od ledna 2012 do dubna 2014 byla zástupkyní Kanceláře Senátu při Evropském parlamentu, uvedla ČSSD. Magisterské tituly získala v oboru politologie na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem a oboru politická ekonomie Evropy na Londýnské ekonomické škole.