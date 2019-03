Zeman přijal ruskou delegaci. Cení si ekonomické spolupráce

Prezident Miloš Zeman přijal na Pražském hradě delegaci vedenou ruským ministrem průmyslu Denisem Manturovem. Zeman ocenil vývoj ekonomické spolupráce s Ruskem. Manturov ocenil turismus a potvrdil zájem na dalších investicích Ruska v ČR a českých v Rusku. Řekl to hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Návštěvu Manturova v České republice doprovodila diplomatická rozepře, kdy české úřady nepustily do země z bezpečnostních důvodů člena ministrovy delegace.

Na Pražský hrad Manturova doprovodil také prezident Tatarstánu Rustam Minnichanov a ředitel odboru mezinárodní spolupráce ruského ministerstva průmyslu a obchodu Michail Anisimov.

"Pan prezident ocenil vývoj ekonomické spolupráce s Ruskem, obchodní výměna roste. Konkrétně vyzdvihl investici v Prostějově," uvedl Ovčáček. V Prostějově byla v úterý za účasti ruské delegace otevřena pobočka největšího ruského výrobce flexibilních obalů používaných například v potravinářském průmyslu Danaflex. Závod společnosti DGPack bude ročně vyrábět až 15 tisíc tun těchto obalů. Zaměstná více než 200 lidí. Podle Zemana je pozitivní také vývoj v oblasti turistického ruchu, kde nárůst činí 35 procent, dodal Ovčáček.

Podle dat Českého statistického úřadu vzrostl český vývoz do Ruska v loňském roce na téměř 90 miliard korun, v roce 2017 to bylo 82 miliard a o rok dříve 75 miliard. Dovoz činil loni 123 miliard korun, v roce 2017 to bylo 116 miliard a v roce 2016 necelých 84 miliard korun.

Manturov podle něj ocenil vývoj turismu. "Pozitivně zmínil spolupráci regionů a měst. Potvrdil zájem na dalších investicích Ruska v ČR a českých v Rusku," řekl mluvčí.

Podle serveru Deník N české úřady nevpustily do Česka někdejšího dlouholetého pracovníka ruského velvyslanectví v Praze Andreje Kuzněcova, který má být několik let na seznamu nežádoucích osob a je spolupracovníkem ruských tajných služeb. Incident podle Manturova, který na několikadenní návštěvu ČR přiletěl v pondělí, nezlepšil pozitivní atmosféru.