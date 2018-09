Zeman se vložil do kauzy H-System. Chce být "přítel soudu"

Prezident Miloš Zeman zaslal Ústavnímu soudu nevyžádanou intervenci podporující stanovisko stěžovatelů z družstva Svatopluk v kauze H-System. V případu by chtěl vystupovat jako tzv. amicus curiae, tedy přítel soudu.

V dokumentu Zeman navrhuje zrušení rozsudku Nejvyššího soudu v kauze H-System. Rozsudkem podle něj bylo zasaženo do základních práv a svobod lidí z družstva Svatopluk.

Přijetí blíže neurčeného dopisu z Pražského hradu potvrdila mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková. Zeman podobný způsob intervenci v minulosti avizoval.

Nejvyšší soud v červenci rozhodl, že družstvo Svatopluk musí do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. NS tak vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Termín vystěhování byl do 23. srpna. Družstvo Svatopluk se obrátilo na Ústavní soud, ten vykonatelnost rozhodnutí NS do vynesení rozsudku odložil.

Mluvčí Ústavního soudu Sedláčková potvrdila, že podatelna přijala blíže neurčený dopis z Hradu. Zatím není součástí spisu, podatelna jej zpracuje až následující pracovní den, tedy v pondělí.

Zeman není účastníkem řízení, není tedy jisté, zda a v jaké míře bude soud k jeho vyjádření přihlížet. Do případu chce prezident zasáhnout jako amicus curiae, tedy přítel soudu, což je člověk, který není stranou sporu, ale dobrovolně nabídne soudu informaci o svém právním nebo jiném pohledu na projednávaný případ. Rozhodnutí, zda přijmout takovou informaci či vyjádření, záleží na úvaze soudu.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty sami dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu.