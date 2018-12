Zeman ve svém projevu zkritizoval protivládní demonstrace a "lepšolidi"

Prezident Miloš Zeman pronesl svůj tradiční vánoční projev ze zámku v Lánech. Ve své řeči mluvil o letošních demonstracích proti vládě, ekonomice a povinné volební účasti. Prezidentův projev odvysílaly televize Nova, ČT1, ČT24, TV Barrandov, Český rozhlas - Radiožurnál a Česká tisková kancelář.

Demonstrace, na nichž lidé na podzim žádali demisi vlády a zejména premiéra Andreje Babiše (ANO), jsou v době svobodných voleb pohrdáním vůle občanů, řekl ve středečním vánočním poselství prezident Miloš Zeman. Protesty, které se konaly hlavně v pražských ulicích, označil za hysterickou vlnu. Demonstrovat za svržení vlády je podle něj pochopitelné jen v totalitních režimech.

Demokrat je podle něj ten, kdo respektuje výsledky svobodných voleb, i když se mu nelíbí. Za primitivní hlupáky označil Zeman ty, kteří vyhazují kytice do odpadkového koše, což se stalo letos při oslavách 17. listopadu na pražské Národní třídě s květinami od premiéra i prezidenta.

Zeman v projevu zmínil také výsledky nedávného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) týkající se důvěryhodnosti institucí. "Na prvním místě je armáda, za ní policie, na posledních místech je televize, dále tištěná média, dále neziskové organizace a konečně církve s asi 25 procenty důvěryhodnosti," poznamenal Zeman.

Tyto výsledky ho přivedly k termínu "lepšolidi", což jsou podle prezidenta lidé, kteří sami sebe považují za lepší, všem neustále radí, co mají ostatní dělat, své názory považují za nadřazené, a přitom sami v životě nic nedokázali a ničemu nerozumí. V té souvislost zmínil například komentátory v médiích nebo bývalé politiky. Prezident občany v projevu vyzval, aby si vážili lidí, kteří v životě něco dokázali a s úctou přijímali jejich rady. "Naopak ignorujte radílky, kteří sami v životě nedokázali nic," uzavřel Zeman.

"Špionománie"

Varování před čínskými špiony v Česku dělají podle prezidenta Miloše Zemana z českých občanů nesvéprávné a manipulovatelné bytosti, které se nedokážou samy ubránit. Hlava státu v té souvislosti mluvila o "špionománii", kterou označila vedle protestů proti vládě za jednu z hysterických vln, které se objevily v republice v závěru roku.

Na rozsáhlou aktivitu čínských zpravodajských služeb upozorňovala ve výroční zprávě za loňský rok Bezpečnostní informační služba (BIS), kterou poté Zeman kritizoval. Minulý týden varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE. Případ projednávala i Bezpečnostní rada státu (BRS).

Forma robotizace

Prezident varoval před zpomalením ekonomického růstu. Příčinami podle něj mohou být vznikající obchodní či celní války mezi Spojenými státy a Čínou, chystaný odchod Velké Británie z Evropské unie a nedostatek pracovních sil.

"Zatímco první dva faktory nemůžeme ovlivnit, ten třetí ano," řekl Zeman k obchodním válkám, brexitu a nedostatku pracovníků. Dodal, že chápe návrhy na dovoz zahraničních sil, a zopakoval, že zdravým lidem, kteří odmítnou nabízenou práci, by měly být odňaty sociální dávky. "Ale to je všechno pouze krátkodobé řešení, dlouhodobé řešení vidím ve zvýšení produktivity práce, a to konkrétně formou robotizace," konstatoval.

Zeman zmínil, že robot není jen "android či monstrum s chapadly", ale také počítačový algoritmus. "Který se už dnes uplatňuje v bankovnictví a snižuje výrazně počet bankovních úředníků. Považuji za nesmyslné, abychom této tendenci bránili například zavedením daně z robotů, což by jenom tento proces zbrzdilo a snížilo naši šanci dostat se mezi opravdu nejvyspělejší země," uvedl.

Prezident vysoce ocenil vládní návrh investičního plánu, který obsahuje kolem 17 tisíc projektů za skoro 3,5 bilionu korun do roku 2030. "Jedině investice, i když nemají volební právo, nás přenášejí do budoucnosti. Proto věřím, že v rámci tohoto plánu vzniknou v každé obci, městě či kraji nové stavby, které zkrásní tamní prostředí a zlepší život v obcích a městech," dodal Zeman.

Poděkování

Prezident Miloš Zeman ocenil premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy ČSSD Jana Hamáčka a KSČM Vojtěcha Filipa, že našli odvahu k vytvoření a podpoře současné vlády. Popřál jim úspěch v jejich práci, opozici zase popřál to, aby byla konstruktivním kritikem vládních návrhů a dokázala předkládat vlastní alternativní řešení.

Dále poděkoval za hlasy v lednových prezidentských volbách, ve kterých obhájil mandát. Slíbil svým voličům, že bude usilovat o obranu zájmů Česka a suverenitu země v otázce migrace a dalších oblastech. Slíbil také podporu ekonomické diplomacii a to, že bude pokračovat v setkávání s občany při svých cestách do jednotlivých krajů.

Zemanovi předchůdci pronášeli projev na Nový rok, navázat na ně chtějí v první den roku 2019 předsedové Senátu Jaroslav Kubera (ODS) a Sněmovny Radek Vondráček (ANO).