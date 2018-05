Zemanova vládní hra: na tahu je Hrad

Pět mužů nyní čeká na to, jestli se za sociální demokracii stanou ministry v nově vznikající menšinové vládě ANO a ČSSD. Nejvíce rozruchu vyvolala dvě jména, byť každé z jiného důvodu: Miroslav Poche a Miroslav Toman.

Je to jasný důkaz, jak vysoké karty při sestavování nového vládního kabinetu drží jeden politik, který by měl být spíše v pozadí a vyčkávat, jaká jména mu oficiálně předloží premiér Andrej Babiš (ANO). Tím velkým hráčem není nikdo jiný než prezident Miloš Zeman. Jeho vliv se jednoznačně ukazuje především u dvou nominovaných mužů: Miroslava Pocheho, který by se měl stát ministrem zahraničí, a Miroslava Tomana, jenž by měl usednout do křesla ministra zemědělství.

První je ve velké nelibosti Hradu a těžko si lze v tuto chvíli představit, že ho Zeman jmenuje šéfem české diplomacie. Druhý je dlouhodobý Zemanův přítel, o němž se v kuloárech vypráví, že je to více kandidát prezidenta než ČSSD. Ostatně Toman ani není členem sociální demokracie, i když slibuje, že do strany vstoupí - bez ohledu na výsledek partajního referenda o účasti ve vládě.

Spor o migrační kvóty

Miroslav Poche si svou kariéru v ČSSD budoval krůček po krůčku. Ačkoli je nyní "ukryt" v Evropském parlamentu v Bruselu, svůj vliv na dění doma neztratil. Už roky patří mezi nejvýznamnější pražské sociální demokraty. Kandidaturu na ministra zahraničí získal díky silné organizaci ČSSD v hlavním městě. Právě ona podporovala Jana Hamáčka, aby se stal předsedou strany, a nyní tlačí socialisty do vládní koalice s ANO. Jenže nápad udělat z Pocheho šéfa české diplomacie narazil. "Kdyby se měl dostat do Černínského paláce takový amatér, považoval bych to za chybu," prohlásil v TV Barrandov prezident Zeman, podle něhož Poche "porušuje dvě základní orientace české zahraniční politiky".

Vytkl mu jeho vstřícnost vůči migračním kvótám. V roce 2015 Poche uvedl, že by Česko mělo přijmout určité množství uprchlíků. "Počet pět set dvacet pět osob považuji za symbolické humanitární gesto, kterému by se Česká republika neměla vyhýbat," napsal tehdy. Dnes tvrdí, že je tohle vyjádření vytrženo z kontextu a že jeho práce v Evropském parlamentu je přesně opačná. "Byl bych rád, kdyby se pisatelé těchto, s prominutím, slátanin, kteří mají nyní opět potřebu zneužívat téma migrace, alespoň naučili pracovat s pravdivými a ověřenými informacemi, které jim mohu rád dodat," napsal Poche v dopise svým spolustraníkům.