Zemanovi nejde o Česko, řekl Drahoš po prezidentově "tahu" s Babišem

Prezident Miloš Zeman se nechová státnicky, když plánuje jiný postup v otázce jmenování premiéra a vlády pro případ svého úspěchu a neúspěchu ve druhém kole prezidentských voleb. České televizi to řekl Zemanův soupeř ve volbách Jiří Drahoš. Hlava státu podle Drahoše bere místo prospěchu České republiky v potaz svůj vlastní prospěch, což by jako státník dělat neměl.

Anketa: Půjdete volit ve druhém kole prezidentských voleb? Ano. 90 %



Ne. 6 %



Zatím nevím. 4 %



Zeman ve středu řekl, že pokud nebude zvolen opět prezidentem, nebude po premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO) s ohledem na nedostatek času chtít doložit podporu většiny poslanců, jak avizoval dříve. Babiše by v únoru jmenoval premiérem. Drahoš ČT řekl, že ho takové rozhodnutí nezaskočilo, protože jediným Zemanovým pevným postojem je to, že mění své postoje. "Nejde mu až tak o ČR jako o jeho samotného," uvedl Drahoš.

Podmínění rychlého jmenování Babiše tím, že Zeman neuspěje ve volbách, však Drahoš neočekával. "Že bude reagovat jinak, když nebude zvolen, tohle by z mého pohledu státník dělat neměl. Měl by brát v potaz prospěch státu. Ale u Miloše Zemana mě to příliš nepřekvapuje," konstatoval někdejší předseda Akademie věd.

Drahoš uvedl, že Česko potřebuje stabilní vládu. Menšinový kabinet považuje za nouzové řešení. "Pokud se stanu prezidentem, bude záležet, v jaké situaci vláda bude. Miloš Zeman řekl, že jmenuje premiéra ještě během února, takže zvítězím-li, můžu se dostat do situace, kdy bude jmenován premiér a vláda a v takové situaci prezident nemá příliš mnoho možností," připustil.

Podobně jako většině sněmovních stran vadí Drahošovi trestně stíhaný politik v čele vlády. Babiše sněmovna vydala k trestnímu stíhání kvůli případu farmy Čapí hnízdo. "Na místě prezidenta bych předpokládal, že ANO je schopno navrhnout i někoho jiného. I Andrej Babiš připustil, že by premiérem nemusel být on," uvedl Drahoš. Pokud by na funkci předsedy vlády Babiš netrval, existuje podle Drahoše potenciál k dohodě o koalici.