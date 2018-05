Zimola o Paroubkovi v Duelu Jaromíra Soukupa: Neměli bychom ho vyhánět

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Duel Jaromíra Soukupa prvního místopředsedu ČSSD Jiřího Zimolu. V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se řešila různá témata, která hýbou politickou scénou.

V úvodu začal moderátor pořadu a zároveň generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup zostra. Svého hosta se zeptal, co si myslí o zjištění, že většina českých rodin nemá větší finanční rezervy při nečekané události a mají problém s částkou větší jak deset tisíc korun. "Já jsem se o tom bavil s panem prezidentem a ten mi řekl, že bych neměl všemu věřit, že většina domácností na tom takto není," uvedl příklad Soukup.

"Ano, máte pravdu jak vy, tak i pan prezident. Nicméně já bych se věnoval lidem, kteří takto skutečně žijí, a myslím, že je jich dost, kteří žijí od výplaty k výplatě. Já jsem z malého města a setkávám se s takovými lidmi dost často. Oni poctivě pracují každý den, mají rodiny, které se snaží uživit a je pravda, že na mimořádný výdaj nemají. A pak to vede k dluhovým pastím a exekucím. Nicméně si myslím, že problémem jsou vysoké životní náklady," vyjádřil se Zimola, podle něj by se měl problém vyřešit.

Následně se hovor stočil k sociální demokracii, kterou Zimola reprezentuje jako první místopředseda. Jaromír Soukup chtěl vědět, v čem se liší ta "nová" ČSSD od té staré. "Já jsem do té funkce šel s tím, že si chci vážit každého svého protivníka; ne jen vnitrostranického, ale také těch ostatních. A to si myslím, že je důležité a věřím, že nová sociální demokracie má šanci na úspěch," odpověděl Zimola.

Následně se však rozhovořil na téma soudružnost strany. "Občas zavítám mezi mé kamarády na jihu Čech a ti lidé vám to napálí natvrdo, co si myslí. A my se skutečně jevíme jako rozhádaná strana, ve které nevládne jednotný názor," souhlasil s moderátorem Zimola. Dodal ale, že ač to nebylo jednoduché, snažili se vyjednat podmínky s hnutím ANO a chovat se státotvorně. "Věřím, že až přijdeme s výsledky referenda, tak se vše změní," doplnil.

"ČSSD by měla být státotvorná"

U referenda se Jaromír Soukup na chvilku zdržel. "Pokud by však referendum nedopadlo, ohrozí to vaší pozici?" zeptal se Zimoly. "Já, Jan Hamáček i ostatní z vedení byli do čela naší strany zvoleni, aby pozvedli stranu. Ano, jsou mezi námi skupiny, které tvrdí, že do vlády s hnutím ANO bychom neměli jít, druhá strana zase tvrdí opak. Ani jedna strana neví, co se může v budoucnu ukázat jako dobrý nápad a názor. Já nechci napadat ostatní názory, ale jsem přesvědčen o tom, že by se ČSSD měla zachovat jako státotvorná strana," uvedl.

Moderátora pořadu však zajímala také otázka, která vyvstala ve spojení s Jiřím Paroubkem. Ostravská ČSSD chce, aby za ni do Senátu kandidoval právě bývalý premiér a předseda ČSSD. "Co si o tom myslíte?" zeptal se zvědavě Soukup. "Ano, je to pravda. Nicméně my teď žijeme referendem, takže tohle není úplně téma číslo jedna," odpověděl mu Zimola. Soukup se však nenechal odradit; chtěl vědět, jestli by s kandidaturou Paroubka Zimola souhlasil.

"Myslím si, že ČSSD není v situaci, aby si mohla dovolit nepřijímat lidi. Já jsem s panem Paroubkem telefonicky mluvil a domluvili jsme si osobní schůzku. Rád si vyslechnu jeho názory. Rozhodně si myslím, že když někdo chce reprezentovat stranu, neměli bychom ho vyhánět," uzavřel Zimola.

