Zimola: Poche by to měl vzdát. Nejde o hru, kdo je tvrdší

Pro dobro České republiky a vzniku vlády s důvěrou po osmi měsících od voleb by se měl europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) vzdát své nominace na post ministra zahraničí, tvrdí první místopředseda ČSSD Jiří Zimola. "Byl bych rád, kdyby Miroslav Poche upozadil své osobní ambice a neposkytoval bojovná mediální prohlášení, aby ujistil veřejnost, že bude ministrem," uvedl Zimola v rozhovoru pro deník Právo.

Podle druhého muže ČSSD je nyní prioritou, aby vláda s ANO za tolerance KSČM dostala důvěru a sociální demokraté mohli začít naplňovat svůj program. I proto apeluje na Pocheho, aby se vzdal osobních ambicí a prezidentu Miloš Zemanovi a premiérovi Andreji Babišovi ustoupil.

"Lidi už kauza Poche nebaví. Konečně po osmi měsících máme jmenovanou vládu, která může získat důvěru. Volali po ní občané, novináři i politologové. Nyní můžeme začít naplňovat náš program a řešit církevní restituce, exekuce, problematiku sucha, dluhové pasti, potravinovou bezpečnost, ale my se zabýváme jedním zástupným problémem s jedním ministerstvem," posteskl si.

"Byl bych rád, kdyby Miroslav Poche upozadil své osobní ambice a neposkytoval bojovná mediální prohlášení, aby ujistil veřejnost, že bude ministrem," sdělil Zimola v rozhovoru pro Právo. "Pokud je zastáncem nové koaliční vlády, jak sám tvrdí, měl by ji podpořit i z pozice řadového člena strany," dodal.

Navrhuje Kohouta

Otázkou ovšem je, kdo by resort zahraničí měl místo Zimoly převzít. Dočasně ho povede předseda strany Jan Hamáček, to ale není dlouhodobé řešení, neboť Hamáček už je také ministrem vnitra. "Nezávidím mu to. Jsou to dvě významná ministerstva, navíc jedno musíte vykonávat uvnitř ČR a druhé vně ČR. I Jan Hamáček ví, že se to dlouhodobě nedá vést tímto způsobem a že to budeme chtít vyřešit co nejdříve," potvrdil.

Zimola navrhl tři konkrétní jména, která by se mu na postu šéfa diplomacie líbila. "Už jsem zmínil bývalého ministra zahraničí Jana Kohouta, možná bych mohl zmínit - ale prosím, aby se na mě ti lidé nezlobili za takový "polibek" - pana Aleše Chmelaře, který je státním tajemníkem pro evropské záležitosti na Úřadu vlády, mohl by to být Lukáš Kaucký, bývalý náměstek na ministerstvu zahraničí. V ČSSD je řada schopných lidí," řekl.

Co se týče otázky ústupků, kterých sociální demokraté postupně udělali víc a víc, aby vláda mohla vzniknout, je Zimola klidný a nevnímá to jako slabost strany. "Jde mi o to, aby v Česku vznikla vláda s důvěrou, která bude prosazovat dobrý, v podstatě levicový program. Kdo z toho vyjde měkčí či tvrdší, je nakonec jedno. Lidé ocení práci, ne to, kdo si víc dupne. Ani bývalému premiérovi Sobotkovi nepomohl jeho tvrdý postoj vůči Andreji Babišovi, když ho odvolával z funkce ministra financí," argumentoval.

"Politika je o kompromisu"

Sám Zimola už od začátku počítal s tím, že pokud se některý z kandidátů nebude ANO či KSČM líbit, nebude mít ČSSD s jejich nahrazením problém. "Mohu mluvit jen sám za sebe. Chápu, že se to některým kolegům nemusí líbit, protože si myslí, že v politice se mají ukazovat ramena. Já se vždycky snažil dosáhnout kompromisu a o tom politika je. Není možné nebrat ohledy na koaličního partnera ANO nebo KSČM, která chce vládu tolerovat, nebo nebrat ohledy na vzkazy vysílané z Hradu," prohlásil.

O žádnou funkci ve vládě neusiloval, takže jaká bude nová pracovní náplň prvního místopředsedy sociálních demokratů? "Chci začít otevírat Lidový dům. Obklopuji se týmem lidí, kteří mají zájem zlepšit naše odborné zázemí. Chceme mít odborné mluvčí pro jednotlivé resorty. Rozhodně se budeme chtít vyjadřovat k ministerstvům, která nejsou obsazena sociálními demokraty. Ale nebude to stínová vláda. A hlavně jezdím po celé republice a mluvím s našimi členy, kterým teď dlouho nikdo nenaslouchal."