ŽIVĚ: Volby táhnou. Někde byl zájem tak enormní, až došly lístky

19:07

V kolínské části Zálabí, kde vyrůstal prezident Miloš Zeman, si někteří voliči na bývalého souseda občas vzpomenou. Jde převážně o starší lidi, jichž je v tomto volebním okrsku většina. "Na výsledek voleb to ale podle všeho nemá vliv," řekla zapisovatelka volební komise na zimním stadionu v Brankovické ulici Vlasta Nečesaná. Zeman se v Kolíně narodil, studoval a v 60. letech pracoval ve strojírnách Tatra Kolín. V Zálabí bydlel v domě v Okružní ulici. "Rodáci, kteří tady zůstali, si to samozřejmě pamatují a ve volební místnosti to občas připomínají. Ale že by to ovlivnilo nějak počty, si nemyslím," uvedla Nečesaná.