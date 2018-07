ŽIVĚ: Vždyť křivě přísahal na životy svých dětí! vyčetl Kalousek Babišovi

12:12

Nyní je u řečnického pultu Miroslav Kalousek (TOP 09). Šéf poslaneckého klubu strany se poslanců zeptal, zda by svěřili moc do rukou někomu, kdo křivě přísahal na životy svých dětí. Narážel tak na slova Babiše, když se ve sněmovně projednávala kauza Čapí hnízdo, v níž Babiš čelí trestnímu stíhání. Vliv KSČM bude podle Kalouska na exekutivu větší než sociálních demokratů. V rozpočtu by podle Kalouska měl být prostor na investice do vědy, školství a infrastruktury. TOP 09 důvěru vládě nevysloví.