Změny ve vládě: kdo najisto končí, u koho panuje nejistota?

S částí ministrů v demisi zatím designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) o jejich dalším angažmá v nové vládě nemluvil. Výjimkou je ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO). Novinářům při příchodu do Strakovy akademie na pravidelné jednání kabinetu řekl, že by se o výsledku Babišových úvah měl dozvědět během pár dnů. S Babišem už pohovor vedl. Předání ministerské agendy tak, aby přešla plynule do rukou sociálního demokrata Petra Krčála, připravuje na ministerstvu práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO).

Němcová patří mezi pět ministrů vedoucích resorty, které mají podle dohody o menšinové vládě připadnout sociálním demokratům. Novinářům řekla, že o své další práci zatím s Babišem nejednala. Odmítla spekulace některých médií, že má zamířit do čela Všeobecné zdravotní pojišťovny. V největší zdravotní pojišťovně nicméně už pracovala a už dříve uváděla, že svoje místo vidí v řízení financí ve zdravotnictví či sociální oblasti.

O pokračování ve funkci Babiš podle jejich slov zatím nemluvil například s ministrem zdravotnictví Vojtěchem Adamem (za ANO), ministrem školství Robertem Plagou (ANO) či ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

Sociální demokracie by měla podle dohody s ANO obsadit ve vládě pět ministerských křesel. Předseda ČSSD Jan Hamáček by měl řídit ministerstvo vnitra, Babišovi navrhl na ministerstvo práce a sociálních věcí bývalého náměstka Krčála, na zemědělství šéfa Potravinářské komory Miroslava Tomana a na kulturu olomouckého primátora Antonína Staňka. Šéfem diplomacie by měl být podle ČSSD europoslanec Miroslav Poche, k němuž má vážné výhrady prezident Miloš Zeman a také komunisté, kteří slíbili kabinet podpořit při hlasování o důvěře. ČSSD na jeho nominaci trvá.

Návrh ministrů za ANO představil Babiš pouze prezidentovi, který se s novými kandidáty hodlá postupně sejít. Odejít z politiky chtějí po ukončení mandátu ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán a ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický (ANO). Spekuluje se také o konci ministryně obrany Karly Šlechtové (za ANO), podle některých médií by ji mohl nahradit dosluhující ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO).